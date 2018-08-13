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Uzm. Dr. Mercan: Karpuzu soğuk yemeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

KARPUZUN antioksidan etkisinin oda sıcaklığında tüketildiğinde etkin olduğuna dikkat çeken Uzm.

Uzm. Dr. Mercan: Karpuzu soğuk yemeyin

İSTANBUL, (DHA)-KARPUZUN antioksidan etkisinin oda sıcaklığında tüketildiğinde etkin olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Mercan, "Buzdolabında bekleme ve soğukluk bu etkiyi ortadan kaldırıyor" dedi.

Yaz mevsiminin en çok tercih edilen meyvesi karpuz, tadı ve serinletici özelliği ile sofralarda yerini alıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Betül Mercan, karpuz yedikten sonra vücuttaki etkileşimler ile ortaya çıkan nitrik oksit maddesinin kasları gevşettiğini belirtti. Uzm. Dr. Mercan, "Karpuzun kas gevşetici etkisiyle kan damarları etrafındaki kaslar gevşer ve bu da damar ve arterlerin daha çok genişlemesini sağlar. Dolayısıyla kan basıncı düşer, kan akışı sağlanır. Karpuz, B,C vitaminleri ile Vitamin A öncülü olan beta karoten barındırır. İçeriğindeki likopen ise antioksidan ve antiinflamatuar (iltihabı azaltıcı etkisi) vardır. Bunların tümü yüksek su ve lif oranı, doyurucu etkisinin de olması sebebiyle diyette tercih edilme nedenidir" diye konuştu.

"FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE KİLO ALDIRABİLİR"

Zayıflama yolu olarak görülen karpuzun kilo aldırabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Mercan, "Kalorisi düşük, yüksek miktarda su ve lif oranı ile tok tutarak kolay bir zayıflama yolu görülmesinin yanı sıra yüksek glisemik indeksi nedeniyle fazla tüketildiğinde aksine kilo aldırabilir" uyarısında bulundu.

"CEVİZ VE FINDIK İLE YİYEBİLİRSİNİZ"

Karpuzun fazla tüketiminin kan şekerini de yükselteceğini vurgulayan Uzm. Dr. Mercan, şu uyarılarda bulundu:

“Şeker hastaları karpuzu tek başına tüketmemelidir. Et ve sebze yemeklerinin yanında bir dilim karpuzu da ana öğünlerinize dahil edebilirler. Gün içinde ara öğün olarak sadece peynir ile değil ceviz ve fındık gibi ek besinlerle de tüketilebilir. Ayrıca karpuz hem potasyum kaynağı hem de idrar söktürücüdür. Bu sebeple böbrek yetmezliği olan hastaların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dikkatli tüketmek gerekir."

(FOTOĞRAF)

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