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Uzm. Dr. Murat Kılınç: “Ailevi Akdeniz Ateşi hastaları ilaçlarınızı aksatmayın”

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Kılınç, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalarının böbrek kaybı yaşamamak için ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini söyledi.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Kılınç, ‘Çocuklarda Ateşli Hastalıklar ve Alerji’ konulu seminerde ebeveynlerle buluştu.

Uzm. Dr. Murat Kılınç: “Ailevi Akdeniz Ateşi hastaları ilaçlarınızı aksatmayın”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Kılınç, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalarının böbrek kaybı yaşamamak için ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini söyledi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Kılınç, ‘Çocuklarda Ateşli Hastalıklar ve Alerji’ konulu seminerde ebeveynlerle buluştu. Küçükçekmece Belediyesinin Osman Zeki Üngör İlkokulunda düzenlediği seminerde Uzm. Dr. Kılınç, ateşli hastalıklarda halk arasında yanlış bilinen tedavi yöntemlerine dikkat çekti ve ebeveynlere “havale geçiren çocuğu soğuk suyun altına tutmayın” uyarısında bulundu. Uzm. Dr. Kılınç, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalarının da böbrek kaybı yaşamamak için ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini söyledi.

“Ateşli havale iyi huyludur”
Ateşin bir hastalık değil bir belirti olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Murat Kılınç, çocukları fazlaca tehdit eden havale nöbetlerine dikkat çekerek, “Ateşli havaleler iyi huylu havalelerdir. Ateş yoksa kötü huylu havaledir. Soğuk havale beyni olumsuz etkiler. Ateşli havaleler tekrarlayabilir ve EEG bulgusu saptanmaz. Bebeklikte havale geçirmiş bir çocuk, 9 yaşına hatta 12-13 yaşına kadar tekrar edebilir. İyi huylu havalelerde tüm vücut kasılır, bu iyidir. Tek bir bölgenin kasılması ne yazık ki kötü huyludur. Bu çocukları çok sıcak suyla banyo yaptırmayın, grip ve alerji ilaçları vermeyin” diye konuştu.

“Havaleli çocuğu suyun altına tutmayın”
Uzm. Dr. Murat Kılınç halk arasında havale geçiren çocuğu suya tutma yönteminin yanlış bir müdahale yöntemi olduğunu söyleyerek, “Havale sırasında çocuğun dişleri birbirine kenetlenir soluk alıp vermesi sıkıntıya girer. Evde yapılacak en iyi müdahale, çocuğu yan çevirip, dişlerinin arasına bir tahta çubuk koyup, ısırmasını sağlamaktır. Mümkünse fitil verin. Evde yapılacak yöntemler son derece kısıtlıdır. Bir an önce doktora başvurmak en iyi yöntemdir. Havale geçiren çocuğu soğuk suyun altına tutmayın. Açık havaya çıkarabilirsiniz” dedi.

FMF hastaları dikkat
Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının da romatizma kökenli bir ateşli hastalık olduğunu söyleyen Murat Kılınç, FMF hastalarının ilaç tedavisini aksatmaması gerektiği uyarısında bulunarak, “FMF dediğimiz Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı nedenini tam bilmediğimiz bir hastalık. Sık tekrarlayan nöbetler halindeki ateş ve karın ağrısı vardır. Ateşin nedeni enfeksiyon değildir. Atağı başlatan vücuttaki hücrelerin birbiriyle savaşmasıdır. Dirençli ateş mevcuttur. FMF atağı geçiren kişilerin bildiğimiz apandisit atağı geçiriyormuş gibi kıvrandırıcı ağrıları olur. FMF atakları sırasında böbrekler zarar görüyor hatta diyalize kadar gitme durumu var. Bu yüzden öncelikli hedefimiz böbreği korumak. FMF tedavisinde Çiğdem bitkisinden elde edilen bir ilaç kullanıyoruz. Eskiden bu ilaç atak dönemlerinde veriliyordu. Şimdi organları korumak için sürekli kullanılıyor. Bu ilaç böbrekleri koruyor” diye konuştu.

Uzm. Dr. Murat Kılınç: “Ailevi Akdeniz Ateşi hastaları ilaçlarınızı aksatmayın”

Uzm. Dr. Murat Kılınç: “Ailevi Akdeniz Ateşi hastaları ilaçlarınızı aksatmayın”

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