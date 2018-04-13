Uzm. Dr. Murat Kılınç: “Ailevi Akdeniz Ateşi hastaları ilaçlarınızı aksatmayın”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Kılınç, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalarının böbrek kaybı yaşamamak için ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Kılınç, ‘Çocuklarda Ateşli Hastalıklar ve Alerji’ konulu seminerde ebeveynlerle buluştu. Küçükçekmece Belediyesinin Osman Zeki Üngör İlkokulunda düzenlediği seminerde Uzm. Dr. Kılınç, ateşli hastalıklarda halk arasında yanlış bilinen tedavi yöntemlerine dikkat çekti ve ebeveynlere “havale geçiren çocuğu soğuk suyun altına tutmayın” uyarısında bulundu. Uzm. Dr. Kılınç, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalarının da böbrek kaybı yaşamamak için ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini söyledi.

“Ateşli havale iyi huyludur”

Ateşin bir hastalık değil bir belirti olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Murat Kılınç, çocukları fazlaca tehdit eden havale nöbetlerine dikkat çekerek, “Ateşli havaleler iyi huylu havalelerdir. Ateş yoksa kötü huylu havaledir. Soğuk havale beyni olumsuz etkiler. Ateşli havaleler tekrarlayabilir ve EEG bulgusu saptanmaz. Bebeklikte havale geçirmiş bir çocuk, 9 yaşına hatta 12-13 yaşına kadar tekrar edebilir. İyi huylu havalelerde tüm vücut kasılır, bu iyidir. Tek bir bölgenin kasılması ne yazık ki kötü huyludur. Bu çocukları çok sıcak suyla banyo yaptırmayın, grip ve alerji ilaçları vermeyin” diye konuştu.