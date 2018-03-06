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Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk Hatem Hastanesi’nde

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Gastroenteroloji Uzmanı Dr..

Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk Hatem Hastanesi’nde

Gastroenteroloji Uzmanı Dr.. Muzaffer Ertürk, Özel Hatem Hastanesi’ne göreve başladı.
Gaziantep’teki devlet ve özel hastanelerde ki başarılı çalışmaları ile tanınan Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk, Özel Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk’ün mide hastalıkları, barsak hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kronik hepatit B ve C hastalıkları tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları içerisinde yer alıyor. Dr. Ertürk’ün İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği(TGD) ve Türk Hepatoloji Derneği üyeliği bulunuyor.
Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk
1967 yılında Adıyaman’ın Besni İlçesinde doğan Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 1990 yılında İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1984 - 1990 yılları arasında İstanbul SSK Ok Meydanı Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yaptı. 1997-2000 yılları arasında ise Trakya Üniversitesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen Ertürk daha önce, Ersin Arslan Devlet Hastanesi ve Gaziantep Amerikan Hastanesinde hizmet verdi.

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