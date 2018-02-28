Uzm. Dr. Tüzün: Yüz felcine karşı kulaklarınızı koruyun

İSTANBUL, (DHA)- SOĞUK ve rüzgarlı havalarda görülen yüz felci, kulak arkasındaki sinirin sıkışmasına bağlı olarak zonklayıcı bir kulak ağrısıyla ortaya çıkıyor. Soğuk havalarda rüzgara maruz kalınmaması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Hale Tüzün, kulak bölgesi ve yüzün kaşkol, kalın bir şal, bere, kapüşonlu montlar ya da kulaklıkla korunması gerektiği uyarısında bulundu. Kış aylarında ortaya çıkan yüz felci, dudak uçuğu ya da kulak enfeksiyonu gibi rahatsızlıklardan sonra da görülebiliyor. Yüz kaslarında görülen güçsüzlük durumunu yüz felci olarak tanımladıklarını belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Hale Tüzün, "7. sinir olarak adlandırılan fasial sinirin yüzde kaş, alın, burun kanadı, ağız kenarı gibi mimik kaslarını hareket ettirmektedir. Bu sinirin beyin sapından çıktıktan sonra ilerlediği yol boyunca soğuk hava, travma ve çeşitli enfeksiyonlar gibi nedenlerle hasarlanması yüz felcine neden olabilir. Yüz felci vakaları özellikle kış aylarında artış göstermektedir" diye konuştu.

"SOĞUĞA MARUZ KALDIKTAN BİRKAÇ GÜN SONRA ORTAYA ÇIKAR" Kişinin soğuk ve rüzgarlı hava ile karşılaşması sonucu yüz felciyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Tüzün, belirtileri şöyle sıraladı: "Söz konusu sinir, kulak kemikleri içerisinden geçerken şişmekte, ödemlenmekte ve kemik kanalı içerisinde sıkışmaktadır. Bu şekilde yüz felci ortaya çıkmaktadır. Sinirdeki hasarlanmanın derecesine bağlı olarak belirtilerin şiddeti ve ortaya çıkma süresi değişmektedir. Kişinin kaşını kaldıramaması, gülümserken ağzının bir tarafa çekmesi, yutma güçlüğü, ağız bölgesini düzgün tutamaması, alnını kırıştıramaması, gözünü kapatamaması, ıslık çalamaması ve balon şişirememesi gibi belirtiler görülebilmektedir. Yüz felci soğuğa maruz kaldıktan birkaç gün sonra yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Öncesinde kulak arkasındaki sinirin sıkışmasına bağlı olarak zonklayıcı bir kulak ağrısı görülebilir. Bu durumda vakit kaybedilmeden bir uzmana danışılmalıdır." "DUDAK UÇUĞU DA YÜZ FELCİNE GÖTÜREBİLİR" Dudak ve çevresinde çıkan uçuk sonrasında da yüz felci görülebildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Tüzün, "Uçuğun yüzden sinire ve sinir köküne yayılmasıyla yüz felci ile ilgili şikayetler ortaya çıkabilir. Genellikle bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun olduğunu düşündüren herpes enfeksiyonu ile kendini gösteren uçuklar yüz felcinin nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uçuk çıktıktan sonra tedavisi ihmal edilmemeli, yüz felci riskine de dikkat edilmelidir. Bunun dışında kulak enfeksiyonlarının yayılması da yüz felcine yol açabilir" ifadelerini kullandı.