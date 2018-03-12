Uzm. Dr. Uluhan: Kızılay, 2 milyon ünitenin üzerinde kan topluyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Uluhan, "Daha önce Kızılay'ımız 300 bin ünite kan alırken, bugün 2 milyon ünitenin üzerinde kan topluyor. Ayrıca dünyada çok önemli olan güvenli kan konusunda düzenli, güvenilir ve parasız kan toplama işi artık oturmuş durumda" dedi.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ve Türk Kan Vakfı'nın Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa düzenlediği 11'inci Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Kongrede, kanın temini, toplanması, işlenmesi ve her türlü kalite çalışmaları yapıldıktan sonra hastaya transfüzyonu ve sonrasında da kanla ilgili herhangi bir reaksiyon olup olmadığına dair çalışmalar değerlendiriliyor.

'ÇOK AZ BİR FARK KALDI'

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ve Kongre Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Uluhan, 15 yıl önce Türkiye'de 1 milyon 800 bin ünite kan tüketimi olduğunu belirterek, "Daha önce Kızılay'ımız 300 bin ünite kan alırken, bugün 2 milyon ünitenin üzerinde kan topluyor. Ayrıca dünyada çok önemli olan güvenli kan konusunda düzenli, güvenilir ve parasız kan toplama işi artık oturmuş durumda. Türk Kızılayı bunu gerçekleştiriyor. Bölge kan merkezleri kuruldu, temin konusunda birtakım güçlükler aşıldı. Kızılay'da 10 yıllık süreç içinde bu hedef konuldu. Kızılay bu hedefine ulaştı, hatta 2 milyonu da geçti ama Türkiye'de kan kullanımı artarak 2 milyon 300 bin, 2 milyon 400 bin üniteye çıktı. Çok az bir fark kaldı. Yakında da ona ulaşılır. 1- 2 sene içerisinde ihtiyaç olan kanın tamamı toplanacak" dedi.