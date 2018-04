"14 yıldır ‘Yenidoğan İşitme Tarama Programı’ uygulanıyor"

Yavuz, Türkiye’de her yıl bir milyon 300 bin canlı doğum olduğunu ve her yıl bin 300-2 bin 600 arası işitme engelli bebeğin topluma katıldığını hatırlatarak, "Ülkemizde doğuştan gelen işitme kayıplı hastaların tespit, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılabilmesi için her yeni doğanda işitme tarama testi yapılmaktadır. İşitme kaybı bu kadar sık görülmesine rağmen doğumdan itibaren kolayca tanılanabilen bir özürdür. Bu amaçla Türkiye’de ’Yenidoğan İşitme Tarama Programı’ 2004 yılında ulusal program olarak uygulanmaya başlamıştır. Tarama programından geçen bebeklerde işitme kaybı şüphesi olursa en kısa zamanda tanının doğrulanması ve işitme kaybının uygun şekilde rehabilite edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yeni doğanlarda 3’üncü aya kadar kesin tanı alınmalı"

Bebeklerin ilk aylarında taramadan geçmeleri, 3’üncü aya kadar kesin tanı almaları ve 6’ncı aya kadar uygun işitme cihazı ile rehabilite edilmeleri ve özel eğitime başlamalarının sağlanması gerektiğine vurgu yapan Yavuz, "Tanılanmamış ya da geç tanılanmış doğumsal işitme kaybı, çocuğun dil, sosyal, duygusal, bilişsel, akademik gelişimini ve vokalizasyonunu dolayısıyla yaşam kalitesini önemli derecede etkiler. İşitme engeli ile doğan, bu engeli fark edilmeyen bebeğin dil gelişimi durur ve bununla birlikte zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimi yavaşlar. Yenidoğan döneminde oluşan işitme kaybı, iletişim becerilerinde azalma, öğrenme güçlükleri, iletişim bozukluğu, sağır ve dilsiz olmaya kadar varan sorunlara yol açabilir. Kulak burun boğaz hekimlerince işitme kayıplı hastaların tedavisi yapılmakta, geri dönüşsüz işitme kayıplı hastalara işitme cihazı verilerek yaşama tekrar kazandırılmaktadır" dedi.