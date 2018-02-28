Uzm. Dr. Yücel: “Soğuk hava kalp sağlığını tehdit ediyor”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, soğuk havaların kalp sağlığını tehdit ettiğini, önlemler alınmadığı takdirde ciddi kalp hastalıklarına yol açabildiğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, soğuk havaların kalp rahatsızlığı olan insanları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Kalp rahatsızlığı olanlarda grip, sağlıklı insanlara oranla daha fazla etkiliyor. Bu anlamda kalp hastalığı bulunanların soğuk havalarda dikkatli olması gerekiyor. Soğuk havalar vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kalp krizi gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek kalp rahatsızlıkları soğuk havalarda daha sık görülüyor. Kalp hastalarının soğuk havanın etkisine maruz kalmamaları ve dışarıda vakit geçirirken kendilerini koruyucu önlemler almaları kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığı görülmektedir. Kışın özellikle yaşlılarda ve kalp hastalarında akciğer enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Soğuğa maruz kalan kalp hastalarında önemsiz görünen bir gribal enfeksiyon, akciğerleri etkileyecek önemli bir soruna dönüşebilir. Bu sebeple kronik kalp hastaları soğuk ortamlardan uzak durmalı ve kışın dışarıda çok az vakit geçirmelidir. Kalp kapak hastaları, kalp yetmezliği hastaları, koroner arter hastaları ve by-pass olan hastalara soğuk havalarda evde vakit geçirmelerini tavsiye ediyor, aksi durum da mutlaka bir uzman doktora başvurması öneriyoruz” dedi.
BM'den 'Afrin' çıkışı: PYD/PKK sivillerin güvenli yere gitmesini engelliyor
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
Rusya'dan şok açıklama: ABD ordularını eğitiyor
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! AİS'ten başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum