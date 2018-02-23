Uzman Diyetisyen Filiz: Vücudumuz vitamin üretmez

İSTANBUL,(DHA)-SAĞLIK Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa geliştirdiği 'Sağlıklı Besleniyorum' semineri, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce düzenlendi. Uzman Diyetisyen Billur Filiz, "Vücudumuz vitamin üretmez, bu vitamin ve mineralleri beslenme yolu ile dışarıdan almak zorundayız" dedi.

Beylikdüzü’nde 'Sağlıklı Besleniyorum' seminerleri başladı. İlk kez İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu’nda yapılan seminere ilgi de büyük oldu. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokol sonucu projeyi okulda uygulayan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlıklı beslenme noktasında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir sorumluluk almış oldu. Müdürlük, talepler doğrultusunda Beylikdüzü’ndeki tüm devlet okullarında bu seminerleri gerçekleştireceklerini belirtti.

“KARBONHİDRATI TAMAMEN KESMEK DOĞRU DEĞİL”

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli Uzman Diyetisyen Billur Filiz’in verdiği seminerde doğru ve dengeli beslenme, ideal kilo, fazla kilo alımı sorunu, obezite, beslenmedeki temel bileşenler ve çocuklarda beslenme ele aldı. Filiz, dengeli beslenme içinde karbonhidrat, yağ ve protein dengesinin çok iyi sağlanması gerektiğini belirterek, “Günümüzde karbonhidratı tamamen kesip protein alımına odaklanan diyetler var. Taş Devri, Dukan gibi diyet yöntemleri sağlıklı değil. Yeterli ve iyi karbonhidrat hiç almazsanız, bir noktadan sonra vücutta iflaslar başlar” diye konuştu.