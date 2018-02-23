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Uzman Diyetisyen Filiz: Vücudumuz vitamin üretmez

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2018 10:48 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa geliştirdiği 'Sağlıklı Besleniyorum' semineri, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce düzenlendi.

Uzman Diyetisyen Filiz: Vücudumuz vitamin üretmez

İSTANBUL,(DHA)-SAĞLIK Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa geliştirdiği 'Sağlıklı Besleniyorum' semineri, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce düzenlendi. Uzman Diyetisyen Billur Filiz, "Vücudumuz vitamin üretmez, bu vitamin ve mineralleri beslenme yolu ile dışarıdan almak zorundayız" dedi.

Beylikdüzü’nde 'Sağlıklı Besleniyorum' seminerleri başladı. İlk kez İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu’nda yapılan seminere ilgi de büyük oldu. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokol sonucu projeyi okulda uygulayan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlıklı beslenme noktasında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir sorumluluk almış oldu. Müdürlük, talepler doğrultusunda Beylikdüzü’ndeki tüm devlet okullarında bu seminerleri gerçekleştireceklerini belirtti.

“KARBONHİDRATI TAMAMEN KESMEK DOĞRU DEĞİL”

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli Uzman Diyetisyen Billur Filiz’in verdiği seminerde doğru ve dengeli beslenme, ideal kilo, fazla kilo alımı sorunu, obezite, beslenmedeki temel bileşenler ve çocuklarda beslenme ele aldı. Filiz, dengeli beslenme içinde karbonhidrat, yağ ve protein dengesinin çok iyi sağlanması gerektiğini belirterek, “Günümüzde karbonhidratı tamamen kesip protein alımına odaklanan diyetler var. Taş Devri, Dukan gibi diyet yöntemleri sağlıklı değil. Yeterli ve iyi karbonhidrat hiç almazsanız, bir noktadan sonra vücutta iflaslar başlar” diye konuştu.

"MEYVE VE KURUYEMİŞİ GÜNDÜZ TÜKETİN"

Vitamin ve minerallerin de önemine değinen Filiz, vücudun vitamin üretmeyeceğine dikkat çekerek, "Bu vitamin ve mineralleri beslenme yolu ile dışarıdan almak zorundayız. Özellikle kış aylarında D vitamini seviyeniz çok önemli. Eksikse kendinizi bunalımda dahi hissedebilirsiniz. Bir dahiliye uzmanına görünerek basit bir kan testi yolu ile vücudunuzda eksik olan vitamin ve mineralleri öğrenebilirsiniz" dedi. Akşam geç saatlerde yenen meyve ve kuruyemiş gibi sağlıklı görünen gıdaların saat itibari ile vücutta yağ birikimine sebep olabileceğinin altını çizen Filiz, “Meyve ve kuruyemişleri gündüz saatlerinde sınırlı tüketmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİZİ BİLİN VE HAREKETE GEÇİN”

Diyetisyen Filiz boyunuzun karesini kilonuza bölerek vücut kitle indeksinin öğrenilebileceğini belirterek; “Zayıf, normal, şişman, aşırı şişman ve obez gibi kategorilerden hangisindesiniz görürsünüz. Ancak bu yöntemi çocuklarda uygulamayın. Çocuklarda çok farklı ölçüm yöntemleri kullanırız. Onlarda dikkat ettiğimiz en önemli husus boy uzunlukları ve kemik gelişimleri gibi konulardır” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Uzman Diyetisyen Filiz: Vücudumuz vitamin üretmezUzman Diyetisyen Filiz: Vücudumuz vitamin üretmezUzman Diyetisyen Filiz: Vücudumuz vitamin üretmez

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