HABER

Uzman Estetisyen Neslim Güngen: "Vücutta oluşan çatlaklar sorun olmaktan çıkıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, Striort tekniği ile vücutta oluşan çatlakların sorun olmaktan çıkacağını söyledi.Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Tüm dünyanın konuştuğu ve ülkelerin teker teker almak için uğraştığı Striort metodunu Bothanica Mineral aracılığıyla Türkiye’ye getirmiş bulunmaktayız.

Uzman Estetisyen Neslim Güngen: "Vücutta oluşan çatlaklar sorun olmaktan çıkıyor"

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, Striort tekniği ile vücutta oluşan çatlakların sorun olmaktan çıkacağını söyledi.
Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Tüm dünyanın konuştuğu ve ülkelerin teker teker almak için uğraştığı Striort metodunu Bothanica Mineral aracılığıyla Türkiye’ye getirmiş bulunmaktayız. Çatlak çizgilerinizin üzerinde tek tek çalışarak ordaki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyoruz. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Onarımı yapılan çatlaklarda yüzde 30 ile yüzde 80 aralığında silinme gözlemlenir. Bu da kişinin deri yapısı ve iyileşme süreciyle bağlantılıdır. Fibroderms cihazı herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz değildir. İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ile 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2-2.5 saat sürmektedir. İşlem sonrasında günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" dedi.

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bothanica mineral striort methoduya bugüne kadar 250 binden fazla sonuç alarak başarısını Latin Amerika’da ispatladık. Çatlaklarda maksimum 3 seans uygulanan bu sistem sayesinde ilk seansta bile yüksek oranda başarı alınarak uygulanan bu metodun tek yetkili satıcısı olarak 17 ülkede ve Türkiye’de 7 yıl boyunca bothanica mineralin distribütörlüğünü aldık. 18 Mart’ta büyük bir sunumla karşınızda olacağız. İstanbul’da anlatılacak bu olağanüstü metodu merkezlerinizde kullanmak için şimdiden yerlerinizi ayırtın. Tamamen ücretsiz olacak olan bu organizasyona herkes davetlimizdir."

4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
İstanbul'da panik anları!İstanbul'da panik anları!
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İlginizi Çekebilir

Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

Küçük değil doğal ve nefes alan burun güzeldir

Küçük değil doğal ve nefes alan burun güzeldir

Nefes borusuna kaçan fıstık 3 ay sonra anlaşıldı!

Nefes borusuna kaçan fıstık 3 ay sonra anlaşıldı!

Reflü hastalarına 10 öneri!

Reflü hastalarına 10 öneri!

Bu hormonlar kadın doğasının şifrelerini veriyor!

Bu hormonlar kadın doğasının şifrelerini veriyor!

Görmenin sessiz hırsızı glokoma karşı önleminizi alın!

Görmenin sessiz hırsızı glokoma karşı önleminizi alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.