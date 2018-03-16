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Uzmandan alerjik hastalık uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Doktoru İbrahim Halil Yaman, alerjiye bağlı bronşit hastalıkların her geçen gün arttığını belirterek, ebeveynlere uyarılarda bulundu.Ergani Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı ve Çocuk Doktoru İbrahim Halil Yaman, alerjik hastalıkların dünyanın hemen hemen her yerinde, her yaş grubunda görülebildiğini ve alerjiye bağlı bronşit hastalıkların her geçen gün arttığını söyledi.

Uzmandan alerjik hastalık uyarısı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Doktoru İbrahim Halil Yaman, alerjiye bağlı bronşit hastalıkların her geçen gün arttığını belirterek, ebeveynlere uyarılarda bulundu.
Ergani Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı ve Çocuk Doktoru İbrahim Halil Yaman, alerjik hastalıkların dünyanın hemen hemen her yerinde, her yaş grubunda görülebildiğini ve alerjiye bağlı bronşit hastalıkların her geçen gün arttığını söyledi. Anne babalara uyarılarda bulunan Yaman, “Ülkemizde çocukluk döneminde alerjik bronşit sıklığı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ortalama yüzde 4-10 arasındadır. Bazı faktörler alerjik bronşitin orta çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Bunlar, Ailevi bünyesel yatkınlık, çocuğun erken doğmuş olması, ev tozu akarları, hamam böcekleri ve arılar gibi böcekler, ağaç, çayır ve toz polenleri, kuş, kedi ve köpeklerin tüyleri, çocukluk döneminde geçirilen bazı akciğer enfeksiyonları, aspirin ve benzeri ilaçlara bağlı olduğu gibi, ılıman ve nemli iklimlerde daha sık görülmektedir” dedi.

“Alerji testleri ile tanı konulabilmektedir”
Alerjik bronşitin bulaşıcı bir hastalık olmadığını vurgulayan Yaman, tıbbi tahliller ve özel alerji testleri ile tanı konulabildiğini ifade ederek, “Tedavide çeşitli ilaçlar ve aşı tedavisi uygulanmaktadır. Alerjik bronşitte havayollarında sürekli bir aşırı hassasiyet vardır ve bazı nedenler sonucu havayolları daralır. İltihap oluşur, kişi nefes alıp vermekte zorlanır ve öksürük ortaya çıkar. Alerjik bronşit ilk olarak öksürükle ortaya çıkıyor. Aileler, bu yüzden çocuklarının soğuk algınlığına yakalandığını düşünerek erken tanı ve tedavinin gecikmesine neden oluyor. Alerjik bronşitin nedenleri; ev tozu akarları, bitki polenleri, yünlü pamuklu eşyalar, kedi, köpek, kuş tüyü gibi evcil hayvanların tüyleri, sigara ve bazı gıdalardır. Uzun süreli bir hastalık olması nedeniyle astım teşhisinin doğru konulması gereklidir. Ev tozu akarlarının en çok bulunduğu yerler, evlerdeki yünlü tüylü yataklar, yastıklar, halılar ve döşemeli mobilyalardır. Özellikle sıcak ve iyi havalanmayan evler akarların çoğalmasını ve yaşamasını kolaylaştırmaktadır” diye konuştu.

“Döşemesi olan mobilyalar akarların çoğalmasını kolaylaştırır”
Ev tozu akarlarıyla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Yaman, döşemesi olan mobilyalar ve kitapların akarların çoğalmasını kolaylaştırdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:
“Evde, özellikle çocuğun yatak odasında yünlü ve tüylü eşya ve oyuncak bulundurmamalı. Bu nedenle bu çeşit eşyalar mümkün olduğunca az bulundurulmalıdır. Evin her yeri, özellikle çocuğun yatak odası her gün süpürülmeli, kapı ve pencere kenarları ıslak bir bezle silinmelidir. Hava uygunsa açık havada oynaması sağlanmalıdır. Besinlerden en çok alerji yapan gıdalar süt, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, kabuklu yağlı yemişler, tahıllar ve bazı meyvelerdir. Alerjik bronşit, alerjik nezle ve güz alerjilerine yol açan nedenlerin bir kısmı ağaçlar, çayırlar ve tozlardır. Ağaç polenleri, karaağaç, kavak, meşe, çamlar, huş ağacı, çınar, söğüt, fındık, zeytin, ıhlamur. Çayır polenleri, Ayrıkotu, kelp kuyruğu, tavşan bıyığı, delice otu, domuz ayrığı, çavdar, yumak otu. Yabani otlar, yavşan, sinir otu, soda otu, dik çam otu, kuzu kulağı, akkaz ayağı, ısırgan otu, pelin otlarıdır. Ağaç polenleri daha çok bahar aylarında, çayır polenleri daha çok yazın, yabani ot polenleri ise daha çok yaz sonu ve sonbaharda etkili olmaktadır. Kızılağaç, karaağaç, kavak ve söğüt, en çok mart ve nisan aylarında çıkar en çok mayıs ayında alerjik bronşite neden olur. Otlar sıklıkla yaz aylarında alerjik bronşit ve diğer alerjik hastalıklara neden olur.”

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