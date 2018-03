Uzmandan alerjik hastalık uyarısı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Doktoru İbrahim Halil Yaman, alerjiye bağlı bronşit hastalıkların her geçen gün arttığını belirterek, ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Ergani Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı ve Çocuk Doktoru İbrahim Halil Yaman, alerjik hastalıkların dünyanın hemen hemen her yerinde, her yaş grubunda görülebildiğini ve alerjiye bağlı bronşit hastalıkların her geçen gün arttığını söyledi. Anne babalara uyarılarda bulunan Yaman, “Ülkemizde çocukluk döneminde alerjik bronşit sıklığı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ortalama yüzde 4-10 arasındadır. Bazı faktörler alerjik bronşitin orta çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Bunlar, Ailevi bünyesel yatkınlık, çocuğun erken doğmuş olması, ev tozu akarları, hamam böcekleri ve arılar gibi böcekler, ağaç, çayır ve toz polenleri, kuş, kedi ve köpeklerin tüyleri, çocukluk döneminde geçirilen bazı akciğer enfeksiyonları, aspirin ve benzeri ilaçlara bağlı olduğu gibi, ılıman ve nemli iklimlerde daha sık görülmektedir” dedi.