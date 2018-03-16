Uzmandan alerjik hastalık uyarısı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Doktoru İbrahim Halil Yaman, alerjiye bağlı bronşit hastalıkların her geçen gün arttığını belirterek, ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Ergani Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı ve Çocuk Doktoru İbrahim Halil Yaman, alerjik hastalıkların dünyanın hemen hemen her yerinde, her yaş grubunda görülebildiğini ve alerjiye bağlı bronşit hastalıkların her geçen gün arttığını söyledi. Anne babalara uyarılarda bulunan Yaman, “Ülkemizde çocukluk döneminde alerjik bronşit sıklığı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ortalama yüzde 4-10 arasındadır. Bazı faktörler alerjik bronşitin orta çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Bunlar, Ailevi bünyesel yatkınlık, çocuğun erken doğmuş olması, ev tozu akarları, hamam böcekleri ve arılar gibi böcekler, ağaç, çayır ve toz polenleri, kuş, kedi ve köpeklerin tüyleri, çocukluk döneminde geçirilen bazı akciğer enfeksiyonları, aspirin ve benzeri ilaçlara bağlı olduğu gibi, ılıman ve nemli iklimlerde daha sık görülmektedir” dedi.

“Alerji testleri ile tanı konulabilmektedir”

Alerjik bronşitin bulaşıcı bir hastalık olmadığını vurgulayan Yaman, tıbbi tahliller ve özel alerji testleri ile tanı konulabildiğini ifade ederek, “Tedavide çeşitli ilaçlar ve aşı tedavisi uygulanmaktadır. Alerjik bronşitte havayollarında sürekli bir aşırı hassasiyet vardır ve bazı nedenler sonucu havayolları daralır. İltihap oluşur, kişi nefes alıp vermekte zorlanır ve öksürük ortaya çıkar. Alerjik bronşit ilk olarak öksürükle ortaya çıkıyor. Aileler, bu yüzden çocuklarının soğuk algınlığına yakalandığını düşünerek erken tanı ve tedavinin gecikmesine neden oluyor. Alerjik bronşitin nedenleri; ev tozu akarları, bitki polenleri, yünlü pamuklu eşyalar, kedi, köpek, kuş tüyü gibi evcil hayvanların tüyleri, sigara ve bazı gıdalardır. Uzun süreli bir hastalık olması nedeniyle astım teşhisinin doğru konulması gereklidir. Ev tozu akarlarının en çok bulunduğu yerler, evlerdeki yünlü tüylü yataklar, yastıklar, halılar ve döşemeli mobilyalardır. Özellikle sıcak ve iyi havalanmayan evler akarların çoğalmasını ve yaşamasını kolaylaştırmaktadır” diye konuştu.