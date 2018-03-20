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Uzmandan “Anne adayları tiroid ultrasonu yaptırmalı” uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Medical Park İzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniğinden Uzm.

Uzmandan “Anne adayları tiroid ultrasonu yaptırmalı” uyarısı

Medical Park İzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniğinden Uzm. Dr. Ali Saklamaz anne adayları için tiroid fonksiyonlarının önemli olduğu ifade ederek, “Gebelik öncesi bütün anne adaylarının detaylı kan tahlili yaptırması, mümkünse tiroid ultrasonu yaptırması önerilir” şeklinde konuştu.
Medical Park İzmir Hastanesi’nin iki ayda bir düzenlediği bilimsel toplantılarında bu ay, tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi konusunda aile hekimlerine seminer verildi. İzmir Aile Hekimleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen ve yaklaşık 60 hekimin katıldığı seminerde, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniğinden Uzm. Dr. Pınar Alarslan, tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi hakkında sunum yaparken Uzm. Dr. Ali Saklamaz ise gebelik ve tiroid hastalıkları hakkında bilgi verdi.
Anne adayları için tiroid fonksiyonlarının önemli olduğu kaydeden Dr. Ali Saklamaz, “Gebelik öncesi bütün anne adaylarının detaylı kan tahlili yaptırması, mümkünse tiroid ultrasonu yaptırması önerilir. Çıkan sonuçlara göre tiroid ile ilgili tedaviyle beraber doktorun uygun görmesi koşuluyla anne adaylarının gebelik boyunca günlük 250 mcg. İyot desteği alması gerekir. İyot desteği emzirme dönemi bitinceye kadar aynı dozda devam edilmelidir” dedi.
Toplumda tiroid hastalıklarının yaygın olarak görüldüğünü belirten Dr. Pınar Alarslan ise “Bu aşamada özellikle aile hekimlerimize çok fazla iş düşmektedir. Biz de gördüğümüz hastaları beraber tartışabilmek ve değerlendirmek için böyle bir toplantı düzenledik. Aile hekimlerimizle beraber vakalarımızı tartışarak tiroid hastalarımıza yaklaşımımızı güncelledik” diye konuştu.

Uzmandan “Anne adayları tiroid ultrasonu yaptırmalı” uyarısı

Uzmandan “Anne adayları tiroid ultrasonu yaptırmalı” uyarısı

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