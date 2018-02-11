Uzmandan antibiyotik uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bilinçsiz ve artan antibiyotik kullanımını nedeni ile yoğun bakımda dirençli bakterilerle savaşmak zorunda kaldıklarını belirterek, doktorları ve vatandaşları antibiyotik kullanımlarını azaltmaları hususunda uyardı.

Mardin’de düzenlenen 1’inci Güneydoğu Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu’na katılan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, antibiyotik kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Son yıllarda dirençli bakterilerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Yalçın, “Elimizdeki antibiyotikleri akılcı bir şekilde kullanmadığımız için biz yoğun bakımda dirençli bakterilerle karşı karşıya kalıyoruz. Dirençli bakterilerin getirdiği sorunlar artıyor. Elimizdeki antibiyotik seçenekleri çok azaldı. Bu nedenle bizlerin bu seçenekleri makul ve mantıklı olarak kullanmamız lazım. Bunun için enfeksiyon kontrol önlemlerine çok ciddi bir şekilde önem vermeliyiz. Bunda da enfeksiyon kontrol hemşireliğine çok önemli görevler düşüyor” dedi.

Aşılamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, “Maalesef Türkiye aşılama konusunda oranların çok düşük olduğu ülkelerden biri. Aşı bizim için insanlık tarihindeki en önemli gelişmelerden biri. Enfeksiyonlardan geçmişte kaç kişinin kaybedildiğini ya da kaybedileceğini biliyoruz. Bunun için elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi aşılama. Toplumun korunması ve bunun yaygınlaştırılması bizim için çok çok önem arz eden bir konu. Çok değişik spekülatif hususlar var, ben bunlara katılmıyorum. Tamamen riskli bireylerin ve hastalıkları olan bireylerin gerekli aşılama şemasına göre aşılarını yaptırmaları hem hastalık yükü hem toplum sağlığı ve ülke ekonomisi yönünde en önemli pay idelerden birisi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Enfeksiyon hastalıklarına çok sayıda bakteri, virüs ve mantarın yol açabildiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

“Dolayısı ile onlarda canlı birer unsur. Onlarda insanlarla birlikte hayatta kalabilmek için her türlü mücadeleyi gerçekleştiriyor. Dolayısı ile bir canlı ile birlikte mücadele etmek daha farklı bir husus. Antibiyotik verirken arkadaşlarıma bir kez daha düşünün diyorum. Günümüzde çok yoğun antibiyotik kullanımı var. Bunun için çok hızlı ve basit gerçekleştirilen testler var. Bir kişide bakteriyel enfeksiyon olup olmadığını çok kısa sürede tanımlayabiliyoruz. Lütfen gereksiz yere antibiyotik kullanmayalım. Kullandığımız her antibiyotik bakterilerin bu antibiyotikleri tanıyıp, farklı mekanizmalar ile hayatta kalabilmek için bize karşı mücadele ediyor. Giderek artan dirençli bakteri enfeksiyonları ve yeni antibiyotiklerin geliştirilememesi nedeni ile ya da geliştirilmesindeki zorluklar nedeni ile gelecekte çaresiz kalabiliriz.”