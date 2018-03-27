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Uzmandan “Çocuğum tembel demeyin, düzenli göz muayenesi yaptırın” uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Göz hastalıkları arasında yer alan miyop, astigmat ve hipermetropun, aileler tarafından fark edilemediğinde, çocukların okuldaki ders başarısının düştüğünü kaydeden Op.

Uzmandan “Çocuğum tembel demeyin, düzenli göz muayenesi yaptırın” uyarısı

Göz hastalıkları arasında yer alan miyop, astigmat ve hipermetropun, aileler tarafından fark edilemediğinde, çocukların okuldaki ders başarısının düştüğünü kaydeden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, “Bu rahatsızlıklar, ders çalışırken çocukların motivasyonunu da olumsuz yönde etkiliyor” dedi.
“Çocuğum tembel, ders çalışmayı sevmiyor gibi düşünen ebeveynlerin aklına göz hastalıkları gelmeli” diyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, ailelerin çocuklarına düzenli göz taraması yaptırmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.
Göz rahatsızlığı yaşayan çocukların, genelde görüntüyü odaklamak için başını yan tutarak veya gözlerini kısarak baktıklarını hatırlatan Kahraman, bu gibi davranışların yanı sıra; çocukların baş ve göz ağrısı da hissedebileceklerine dikkat çekti.
Okul öncesinde 5-6 yaştan erken dönemde, bebek ve çocuklarda taramaların yapılmasının hastalıkların erken tanı ve tedavisi açısından gerekli olduğunu hatırlatan Kahraman, şu bilgileri verdi: “Özellikle bu dönemde göz tembelliği yönünden çocuklar mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Her sağlıklı çocuk bile her yıl düzenli göz muayenesi olmalıdır. Göz sağlığı, okuldaki başarıyı doğrudan etkiliyor. Gözde bir rahatsızlık olup olmadığı konusunda aileler çok bilinçli hareket etmeli. Bu konuda öğretmenlere de büyük görev düşüyor.”

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