Uzmandan “Ev salçasından ve bitkisel ürünlerden uzak durun” uyarısı

Vücudumuzun kan ve sıvı filtresi olan böbrekler ve hastalıkları Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği sağlık söyleşisinde masaya yatırıldı. Nefroloji Uzmanı Dr. Alper Alp, ülkemizde her yedi kişiden birinde görülen böbrek hastalıklarından korunmak için başta tuz, bilinçsiz ilaç ve sigaradan uzak durulması gerektiğini belirtirken, özellikle ev hanımlarına, “Yoğun tuz içeren ev salçalarından ve aktarlarda satılan bitkisel ürünlerden uzak durun” çağrısında bulundu.

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği sağlık söyleşilerinin bu haftaki konusu böbrek hastalıkları ve korunma yöntemleriydi. Buca Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sağlık söyleşinde Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Tanrısev ve Uzman Dr. Alper Alp böbrekler, fonksiyonları ve hastalıkları hakkında Bucalılara ayrıntılı bilgiler sundu.

Böbreklerin yaşamsal görev üstlendiğine dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Alper Alp, vücuttaki atıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırmak için adeta bir filtre işlevi gören, kan basıncı kontrolünden, kemik iliğinde alyuvar yapımına kadar çoklu fonksiyonları bulunan böbreklerin en büyük düşmanının tuz, yüksek proteinli beslenme, sigara, alkol ve yetersiz su alımı olduğunu söyledi. Böbrek rahatsızlıklarını tetikleyen en önemli madde olan tuz ve bitkisel ürünler konusunda ev hanımlarına seslenen Dr. Alper Alp, yoğun tuz içeren ev salçalarından ve aktarlarda bilinçsizce satılan bitkisel ürünlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

Böbrek hastalıklarının sinsi bir seyir izlemesi nedeniyle toplumda görülme sıklığı ve yaygınlığının arttığına dikkat çeken Alp, “Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zordur. 10 kronik böbrek hastasından sadece biri hastalığın farkındadır. Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerler” dedi.