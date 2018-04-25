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Uzmandan, “Yaşa uygun estetik uygulamalarla doğal güzellik mümkün” açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op.

Uzmandan, “Yaşa uygun estetik uygulamalarla doğal güzellik mümkün” açıklaması

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Tuna, kişinin yaşına uygun olarak yapılacak estetik uygulamalarda doğal güzelliğin mümkün olacağını söyledi.
Yanlış uygulanan estetik müdahalelerin kişide ifadesiz ve yapaylığıyla dikkat çeken bir sima oluşturduğunu anlatan Özel ENTO KBB Cerrahi Merkezinden Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Tuna, estetik uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktaları dile getirdi.
18-30 yaş arası bireylerin henüz genç olduklarını ve kırışıklıklarla tanışmadıklarını ifade eden Op. Dr. Tuna, “Bu zamanlarda cildimize maksimum önem göstermek ilerde oluşabilecek deformasyonları geciktirebilmektedir. Güneş koruyucu kremler kullanmak, bol su içmek, cildi sıklıkla nemlendirmek, kaliteli makyaj malzemeleri seçmek, cildi temizlemeden uyumamak, göz altı için yaşa uygun dermatolojik ürünler kullanmak, periyodik cilt bakımı yaptırmak uygundur. Bu yaş grubundaki kişilerde gözlemlediğimiz en büyük hata dudak dolgusu, kaş dövmesi gibi yaşından büyük görünüme sebebiyet verecek abartılı estetik uygulamalardır” dedi.
30-45 yaş arasındaki ciltlerin kolajen ve elastikiyetini kaybetmeye başladığını anlatan Tuna, “Bu yaşlarda kişinin 18-30 yaşlarında cildine yaptığı yatırım çok önemlidir. Burada genetik faktörlerin etkisi de büyüktür. Olduğumuzdan daha genç ve dinç görünebilmemizin başka bir yolu da yaşam tarzımızdır. Bilindiği gibi sigara cilt yaşlanmasında en büyük etkendir. Sigara ve alkol tüketmeyen kişiler tüketenlere göre daha geç yaşlanmaktadır. Bu yaşlarda göz kenarlarında çizgi oluşumu, göz altlarında çökme, morarma, halkalanma, dudak kenarlarında mimik çizgileri sıklıkla rastlanan yaşlanma belirtileridir. Bu belirtiler kişide yıpranmış ve yorgun bir görünüme sebep olur. Bu görünümü azaltmak adına özellikle göz çevresi ve alın çizgilerine botoks yapılması uygun olur. 40’lı yaşlara gelinirken ağız kenarı mimik çizgilerine dolgu önerilmektedir” diye konuştu.

45-60 yaş arası yüz gerdirme
45-60 yaş arası insanlarda cilt sarkmaların sıklıkla görüldüğünü söyleyen Tuna, “45 yaş ve sonrasında en çok tercih edilen uygulamalardan birisi ‘Örümcek Ağı Yüz Germe’dir. Bu teknik ‘Ameliyatsız Yüz Germe’, ‘İp Askı Yöntemi’, ‘Altın Örgü’ gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Uygulamada deri altına yerleştirilen kolajen ipler sayesinde ciltteki sarkmalar ve kırışıklıklar giderilmektedir. Yaklaşık bir saat alan uygulama lokal anestezi altında yapılmakta olup hasta acı ya da ağrı hissetmemektedir. Sarkmaları ve kırışıklıkları gidermede başka bir yöntem ‘Fraksiyonel Lazer’dir. Bu yöntemde lazer yardımıyla kırışıklıklar açılmakta, cilt daha genç bir görünüme kavuşmaktadır. Dudak üstündeki dikey çizgiler bu yaşlarda belirginleşir. ‘Sigara çizgileri’ olarak adlandırılan bu çizgiler botoks ile giderilebilmektedir” şeklinde konuştu.

Uzmandan, “Yaşa uygun estetik uygulamalarla doğal güzellik mümkün” açıklaması

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