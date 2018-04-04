Uzmandan, “Yedikleriniz kansere dost mu düşman mı ?” uyarısı

Hangi besinlerin kanserden koruduğunu, hangi besinlerin kanseri tetiklediğini öğrenmenin sağlıklı yaşam için atılacak önemli adımlardan biri olduğunu belirten Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Safiye Koçyiğit, “Yapılan çalışmalar beslenmenin kansere etkisinin yüzde 10 ile yüzde 70 aralığında olduğunu gösteriyor. Beslenmeyle kanser riskini azaltmak bireye bağlı bir sorumluluk. O nedenle de kansere dost ve düşman yiyeceklerin ne olduğunu öğrenip gereğini yapmak da fayda var” dedi.

1-7 Nisan Kanser haftası kapsamında kanserden korunmada beslenmenin önemine dikkat çeken Kent Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Safiye Koçyiğit, tüketilen yiyecek ve içeceklerin çağın hastalığı üzerine olumlu-olumsuz etkilerinin üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan biri olduğunu vurguladı.

Beslenme şeklinin kanser oluşumuna etkisinin ortalama yüzde 30 olarak kabul gördüğünü belirten Koçyiğit, şunları söyledi: “Yağdan ve hayvansal proteinden zengin beslenme. Süt ve süt grubu besinlerin yetersiz tüketilmesi, sebze ve meyvelerin az tüketilmesi, tahıl ve kuru baklagil grubu besinlerin az alınması ve tam tahıl ürünleri yerine saflaştırılmış ürünlerin tüketilmesi, az posalı beslenme, fazla tuz tüketimi, fazla miktarda alkol tüketimi, sıvı yağlar yerine katı yağın ağırlıklı kullanılması, zeytinyağı, balık, balık yağı, ceviz, fındık gibi yağlı tohumların az tüketilmesi, besinlerin hazırlanmasında yanlış uygulamalar ve vitamin kayıpları. Hatalı pişirme yöntemleri ile besinde kanserojen maddelerin oluşması ve bunların vücuda alınması, besinlerin uygun olmayan koşullarda saklanması ile özellikle tahıllarda, baharatlarda ve yağlı tohumlarda toksin ve küf oluşumu, katkı maddeleri içeren hazır gıdaların fazla miktarda tüketilmesi kanser oluşumunda etkili beslenme ile ilgili faktörler olarak sıralanabilir.”

Diyetisyen Koçyiğit, bazı besinlerin az ya da fazla tüketilmesinin de bazı spesifik kanser türlerini tetiklediğine ilişkin çalışmalar olduğunu kaydetti. Koçyiğit, “Kahve, yapay tatlandırıcılar, klorlu içme suyu, alkol; mesane kanseri. Fazla enerji alımı, alkol, sedanter yaşam; meme kanseri. Folat eksikliği; rahim kanseri. Fazla yağ tüketimi, doymuş yağ, kırmızı et, alkol (özellikle bira), düşük lif, sebze tüketimi, sedanter yaşam; kolorektal kanser. Aşırı alkol, sigara, tuzlu turşu gibi gıdalar, düşük vitamin ve mineral alımı, fazla A vitamini tableti kullanımı; ağız içi ve özofagus kanseri. Hepatit virüsü enfeksiyonu, fazla alkol alımı, demir yüklemesi, toksik bileşenlerin birikimi (aflotoksin); karaciğer kanseri. Sigara kullanan kişilerde B-karoten tableti kullanımı; akciğer kanseri. Fazla yağ tüketimi, özellikle et kaynaklı doymuş yağ; prostat kanseri. Küflenmiş, tütsülenmiş veya tuzlanmış gıdaların fazla tüketimi, ülsere neden olan bakteri ile enfeksiyon; mide kanseri oluşumu üzerine olumsuz etki yapmaktadır” diye konuştu.