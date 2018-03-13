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Uzmanından reflü şikayetlerini azaltan beslenme önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr.

Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, beslenme alışkanlığının değiştirilmesinin reflü tedavisinde önemli yer tuttuğunu belirterek, reflü şikayetlerini azaltan beslenme önerilerinde bulundu.
Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Uz. Dr. Remzi Beştaş, reflünün toplumda her 100 yetişkinden 20’sini etkileyen önemli bir hastalık olduğunu söyledi. Özellikle salçalı, baharatlı yemekler, çikolata, kahve, alkol ve asitli içecekler gibi besinlerden sonra reflü şikayetlerinin başlayabileceğini ifade eden Beştaş, "Mideden boğaza doğru olan yanma, ağızda acı ve ekşi bir tat oluşuyorsa bu şikayetler reflüye işaret edebilir. Yemek borusu ve mide dışındaki organ ve sistemlerde de göğüs ağrısı, astım benzeri bulgular, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, kronik öksürük ve diş çürükleri gibi şikayetlere de yol açabilir” dedi.
Yaşam tarzında değişikliğin her reflü hastasına önerildiğini aktaran Beştaş, "Reflü hastaları öncelikle hayat kalitesini yükselten ve şikayetleri azaltan basit önlemler almalıdır. Yatak başının yükseltilmesi, sıkı ve dar elbiselerden kaçınılması, kilo kontrolünün sağlanması, yemekten hemen sonra uzanılmaması ve uyku ile yemek arasında en az 3 saat olması önerilen basit önlemlerden bazılarıdır. Reflü şikayetlerinin kontrol altına alınmasında diyet değişikliği de çok önemlidir. Hastaya özel bir diyet programı uygulanmalı, porsiyonlar küçültülmeli, yağlı ve ağır yemeklerden sakınılmalıdır. Tedaviye en iyi yanıt, asit baskılayıcı ilaçlar ile elde edilmektedir. Yeterli süre ve dozda ilaç, diyet, yaşam tarzı değişikliklerinden sonuç alınamayan hastalarda cerrahi bir diğer tedavi seçeneğidir” diye konuştu.

Reflü şikayetlerini azaltan beslenme önerileri
Beslenme alışkanlığının değiştirilmesinin reflü tedavisinde önemli yer tuttuğunu vurgulayan Beştaş, şunları kaydetti:
“Reflüyü tetikleyen besinlerden uzak durulması ve uygun bir diyetle reflü şikayetleri kontrol altına alınabilir. Yemek sırasında içecekler sınırlandırılmalı, daha çok öğün aralarında tüketilmelidir. Alkol kullanımından kaçınılmalı veya en azından sınırlandırılmalıdır. Besinler bütün olarak yutulmamalı, ağızda iyice çiğnenmelidir. Reflü hastaları sakız çiğnemekten kaçınmalıdır. Çünkü sakız, yutulan hava miktarını artırır ve bu da gaz ile birlikte reflü şikayetlerine yol açabilir. Yemek sırasında ve yemekten sonraki 45 dakika dik pozisyonda oturulmalıdır. Uyumadan en az 2-3 saat önce su dışında herhangi bir besin veya içecek tüketilmemelidir. Öğünlerdeki porsiyonlar sabahtan akşama doğru azaltılmalıdır. Özellikle baharatlı gıdalar, kızartmalar, yağlı ve salçalı yemekler, çikolata, karbonatlı içecekler, domates suyu, kahve ve çay sınırlandırılmalıdır. Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyve ve bunların hazır ya da taze sıkılmış suları tüketilmemelidir. Sigara reflü şikayetlerini artırır. Sigara kullanılmamalıdır. Bu tür beslenme ve yaşam tarzı değişikliği önerileri reflü şikayetlerinin azaltılmasında oldukça etkilidir.”

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