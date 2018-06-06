İSTANBUL, (DHA)- Genellikle 40 yaş üstü bireylere konulan Tip 2 diyabet tanısı, son yıllarda özellikle şişman ve hareketsiz çocukların artmasıyla, çocuk ve gençlerde de artış gösterdi. Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel, ergenlik döneminde görülen insülin direnci ve gizli şeker hakkında bilgi verdi. Demirel, “Tip 2 diyabet sayısının artmasının en önemli faktörü, bireylerin beslenme biçimindeki değişimler, hareketsizlik ve bu hareketsiz yaşamanın beraberinde gelen telefon, tablet ve bilgisayarlara bağımlılık” dedi.

“HIZLI KİLO ARTIŞI DİYABETE SEBEBİYET VERİYOR”

Hızlı kilo artışının diyabete sebep olduğunu belirten Demirel, düzensiz beslenme ve hareketsizlik ile beraber şişmanlayan çocuklarda insülin direncinin geliştiğini söyledi.

Uzman Dr. “İnsülin direnci; vücuttaki enerji metabolizmasının düzenlenmesinde ana hormon olan pankreastan salgılanan insülin hormonunun görevini yapamamasıdır. Bu durumda insülin hormonu yetersizliğini yenmek için, pankreas daha fazla insülin hormonu salgılayarak bu sorunu çözmeye çalışır. Bu şekilde kan şekeri dengesi sağlanır. İnsülin hormonunun kan düzeyinde yüksek olması bir dizi önemli soruna yol açar. Bir taraftan sürekli fazla hormon salgılamak durumunda kalan pankreas beta hücreleri bir süre sonra yorulur ve eskisi kadar insülin salgılayamaz hale gelir, öte yandan ise fazla insülin beyin üzerindeki etkisi ile doyma hissini engeller. Bu da fazla yemeye ve sonuç olarak şişmanlamaya sebep olur. Bu durumda çocuklar doysa bile aç olduğundaki gibi kendilerini kötü ve yorgun hissederler. Tekrar tekrar yiyerek bu hislerini yenmeye çalışırlar. Bu süreç kısır döngü halini alır ” dedi.