Uzmanlar kalp için yedi altın kuralı açıkladı

Doç. Dr. Gamze Babur Güler, insanların kalp sağlığını korumalarının büyük ölçüde kendi ellerinde olduğunu ve 7 altın kuralı olduğunu söyledi. Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün organize ettiği "Kalp Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri" konulu seminer, Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Belediye personelinin katıldığı konferansta Doç. Dr. Gamze Babur Güler, kalp sağlığını korumanın ipuçlarını verdi. Artık insan ömrünün 100 yıl olacağının öngörüldüğünü belirten Güler, "Peki biz bu ömre ulaşabilir miyiz? Kalp sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Hekim sizin yaşınıza, cinsiyetinize, aile hikayenize hiçbir şey yapamaz. Bunlar değiştirilemez risk faktörleridir. Bunların dışında bir de kurallara uyduğunuz zaman sizin değiştirebileceğiniz risk faktörleri var. Alkol ve sigara kullanımı, tansiyon, şişmanlık v.s. Bunlar değiştirilebilir risk faktörleridir. Kalp sağlığını korumak için 7 altın kural var. Bunlar; tütün ürünlerinden uzak durmak, günlük fiziksel aktivite, kalp dostu diyet uygulamak, uygun vücut kilosunu bulmak, tansiyonu kontrol altında tutmak, kolesterolden korunmak ve kan şekerini düşürmek. Yani her şey kendi elimizde. Aklımızı kullanarak ömrümüzü uzatmamız mümkün" dedi.

"Elektronik sigara kandırmaca"

Kalp sağlığının korunmasında tütün ürünlerine vurgu yapan Doç. Dr. Güler, "Günümüzde artık sigaranın kanser yaptığını, kalp hastası yaptığını hepimiz biliyoruz. Sigarayı bıraktığınız zaman ilk 3 yıl kalp krizi riskini yüzde 30 azaltıyorsunuz. Bu çok ciddi bir oran" dedi.

Elektronik sigaraların tamamen bir kandırmaca olduğunu kaydeden Güler, "Bu ürünlerde de tütünde olduğu oranlarda olmasa da zararlı maddelerin büyük bir kısmı var. Ancak bu elektronik sigaraların ayrı bir riski daha var. Kullanıcı kendisini güvende hissettiği için daha çok içiyor ve belki de sigaradan daha çok zararlı madde alıyor. Bu sebeplerle biz hekimler kesinlikle ne sigarayı ne de elektronik sigarayı önermiyoruz" şeklinde konuştu.