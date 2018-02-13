HABER

Uzmanlar “Spermdeki kanın nedenini” anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 12:31 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Op.

Uzmanlar “Spermdeki kanın nedenini” anlattı

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Bumin Örs, spermde kan görmenin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.
Spermde kan görülmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlatan Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Op. Dr. Bumin Örs, spermden kan gelmesinin tıptaki adının hemospermi olduğunu söyledi. Hemosperminin 40 yaş altı kişilerde genellikle çok ciddi bir sebepten oluşmadığını aktaran Örs, “Genellikle nedenler enfeksiyon ve travmaya bağlı çarpma, düşme, vurma, kalça kırıkları gibi nedenlerden karşımıza çıkıyor. 40 yaşın üstünde gelen hastalarımızı ise çok ciddiye alıyoruz. Bu yaş gurubunda prostat kanseri ve testis kanseri nedenli olarak spermde kan görülebiliyor. 40 yaş üstü hastalarda kanser taraması yapılması bu nedenle önerilir” dedi.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların da spermden kan gelmesine sebep olabileceğini kaydeden Örs, “Penis kanalının iltihaplanması ve yumurtalığın iltihaplanması spermde kan görülmesine neden olabiliyor. Enfeksiyonlar fizik muayeneyle, çeşitli kültür testleriyle ortaya konulabiliyor ve bunlara yönelik tedavi oluyorlar. Hastaların aslında kanamayla ilgili başvururken en çok korktukları durum acaba ben kanser miyim sorusu. 40 yaşından sonraki hastalar için ileri inceleme yapmak gerekiyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsa bu kanserlerin tedavileri mevcut. Bunun haricinde sistemik bazı hastalıklar da kanser ve enfeksiyon olmadan bizim karşımıza gelebiliyor. Bu tip hastalar, özellikle bir hastanın kontrol edilemeyen hipertansiyon olması kanama bozukluklarının olması karşımıza sperm içerisinde kanla karşılaşmamıza neden olabiliyor” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.