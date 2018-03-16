Uzmanlar uyardı, ünlü isimler dikkat çekti

İlknur SARGUT / Kamera: Ömer HASAR-İSTANBUL, (DHA) - KOLON kanserinin erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, 50 yaş ve üstü herkesin kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyledi. Türk Gastroenteroloji Derneği, kolon kanserinde erken tanının önemi, tarama testlerinin erken teşhise olanak sağladığı, ölüm oranlarını düşürdüğü konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi, hastalığın farkındalık seviyesinin artırılmasına dikkat çekmek amacıyla 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle bir araya geldi. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, hastalıkla ilgili sayısal verileri ve dikkat edilmesi gerekli hususları paylaşmadan önce Türkiye'de bin 500 gastroenterolog açığı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Serhat Bor, "Türkiye'de derneğimiz üyesi 820 tane gastroenterolog var. Önceki yıllardan 110 gastroenterolog kadrosu verilirken son yıllarda bu rakam 22-24'lere indirildi. Son dönemde 33 gibi bir rakam gördük ancak, Türkiye'nin Avrupa ortalaması olan 100 bin kişide 3 gastroenterologu yakalaması için bin 500 gastroenterolog açığı var. Yani her yıl 77 yeni kadro açılması gerekiyor" dedi.

"6 YILDA BİR KOLONOSKOPİ YAPTIRIN"

Bir kişinin ömrü boyunca yüzde 5 oranında kolon kanserine yakalanma riski olduğunu söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Akyüz, "İleri yaşta bu risk giderek artmakta. Tüm dünyanın kabul ettiği ve herkese kolonoskopi önerilen yaş 50'dir. 50 yaştan sonra bir kere yaptırdıysanız ve hiçbir şey çıkmadıysa bile bu ömrünüz boyunca bir daha yaptırmayacağınız anlamına gelmez. Mutlaka 6 ila 10 yılda bir bu işlemi tekrar ettirmeniz gerekir. Eğer 50 yaşında kolonoskopi yaptırdınız ve bir polip çıktım ise polibin sayısı ve boyutuna göre iki veya üç yılda bir kolonoskopinizi tekrar etmeniz gerekir" diye konuştu.

"DÜZENLİ TARAMA YÜZDE 80 HAYAT KURTARIYOR"

Düzenli taramaların yüzde 80 oranında hayat kurtardığına dikkat çeken Prof. Dr. Filiz Akyüz, kolon kanserinin risk faktörlerini şu sözlerle sıraladı:

"Genetik faktörler, çevre, endüstrileşme, kötü beslenme, daha çok sebzeden fakir beslenme, et ağırlıklı ve tütsülenmiş ve ise maruz kalmış gıdaların tüketilmesi risk faktörleri içinde sayılabilir. Tarama programları ise hastalarda yüzde 80 sağ kalımı artırıp kanseri önler. Çünkü kanserlerin çoğu kolon poliplerinden kaynaklanır ve bunları biz endoskopi sırasında gördüğümüzde alıyoruz yani bir nevi tedavisini de aynı anda yapmış oluyoruz."