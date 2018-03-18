Uzmanlar uyarıyor: “Hipertansiyon yaşı düştü”

Daha çok 40’lı yaşlarda görülen hipertansiyon rahatsızlığının artık gençlerde de görülmeye başladığı belirtildi.

Dünyada 1.5 milyarın üzerinde hipertansiyon hastası bulunduğunu ve her yıl 7 milyon insanın yüksek kan basıncı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Medical Park Karadeniz Kardiyoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Zeydin Acar, ileri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşının dünyada ve Türkiye’de giderek düştüğüne dikkat çekti. Hipertansiyonun daha çok 40 yaş üstü bir hastalık olarak algılandığını belirten Acar, “Ancak hipertansiyon yaşı çok düştü. Artık genç yaşlarda da görülmeye başladı” dedi.

“Sebebi araştırılmalı”

40 yaş üstünde görülen hipertansiyona, ‘esansiyel hipertansiyon’ adı verildiğini dile getiren Acar, “Bunun sebebi halk arasındaki adıyla damar sertliğidir. İlaçla tedavi edilebilen bu hastalarda kilo önemli bir sorundur. Dolayısıyla beslenmenin düzenlenip egzersiz yapılması da önemlidir. Ancak bir grup hasta daha erken yaşlarda hipertansiyonla karşı karşıya kalabilir. Bu, önemsenmesi gereken bir durumdur. Mutlaka altında yatabilecek nedenler araştırılmalıdır. Sekonder hipertansiyon da denen bu durum için en sık rastlanan nedenler böbrek kökenli ve hormonsaldır. Böbreklerin enfeksiyonları, taşları, böbrek damar hastalıkları, böbrek üstü bezi hormonlarının anormal çalışması, tiroid bezi bozuklukları gibi pek çok sebep olabildiği gibi, çağımızın hastalığı olan metabolik sendrom sebepler arasındadır. Gebelikte çıkan ve doğum sonrası süren hipertansiyonlar da kadınlarda görülmektedir” diye konuştu.