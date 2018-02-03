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Uzmanlardan “AVM’lerdeki oyuncaklara dikkat edin” uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 16:51 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Uzmanlardan “AVM’lerdeki oyuncaklara dikkat edin” uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Karkaç, çocukları soğuk algınlığından korumak için kreşlerdeki ve AVM’lerdeki oyuncakların hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Çocukları soğuk algınlığından korumak için kreşlerdeki ve AVM’lerdeki oyuncakların hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Karkaç, çocuklarda hastaneye başvuruların en sık nedeninin soğuk algınlığı olduğu belirterek, “En sık görüldüğü mevsim sonbahar ve kış dönemidir. Bu mevsimde sık görülmesinin nedeni havanın soğuması ve çocukların üşümesi değildir. Kapalı ortamlarda insanların daha sık bir araya gelmesi ve burun mukozasının kuruması nedeniyle bu enfeksiyonların daha kolay vücuda giriş yolu bulmasından dolayıdır” dedi.
Hastalığın kapalı ortamlarda hapşırma ve temas yolu ile bulaştığını belirten Karkaç, “Kreşlere ve AVM’lerdeki oyun alanlarına giden çocuklarda dikkat etmeniz gereken şey oyuncakların hijyenine dikkat edilip edilmediğini kontrol etmektir. Virüsle karşılaşan çocuk, ortalama bir kaç gün içeresinde hastalığın bulgularını göstermeye başlar. Bu bulgu ortalama 1 hafta içeresinde düzelip bazı çocuklarda 2 haftaya kadar uzayabilir. Yaş grubuna göre de semptomlar değişiklik gösterebilir. Daha küçük çocuklarda burun tıkanıklığı huzursuzluk olurken daha büyük çocuklarda boğaz ağrısı ve ateş daha belirgin hale gelir” diye konuştu.

“Bol su tüketilmeli”
Virüslerin tedavisinde antibiyotiklerin yeri olmadığını, daha çok korunma yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Karkaç, şunları söyledi: “El temizliği oyuncakların temizliği gibi durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kapalı ortamlarda çok temas etmemeye dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar bu süreçte bol sıvı tüketmeli. Soğuk algınlığının uzun sürmesi durumunda kulak enfeksiyonları, sinüzit gibi durumlar gelişebilir. Böyle durumlarda mutlaka çocuk hekiminize başvurmanız gerekir.”

Uzmanlardan “AVM’lerdeki oyuncaklara dikkat edin” uyarısı

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