HABER

Uzmanlardan "demans" uyarısı: “Beyninizi meşgul edin”

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

Uzmanlardan "demans" uyarısı: “Beyninizi meşgul edin”

Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, demans (bunama) hastalığının, beyin fonksiyonlarında bozukluk olan, geri dönüşü olmayan, ilerleyici nörolojik bir hastalık olduğunu dile getirerek unutkanlığa karşı beyni sürekli meşgul etmek gerektiğini söyledi.
Medical Park Ordu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, demans hastalığının, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen hafıza kaybı, iletişim kuramama, çok basit konularda bile karar vermede güçlük çekme, eşyaların yerini karıştırma, insanları suçlama, kazanılmış becerileri kaybetme ve davranış değişiklikleri gibi bulguları olduğunu, bu bulgulara benzer şikayetleri olan kişilerin mutlaka konusunda uzman bir hekime başvurması gerektiğini kaydetti.

Erken teşhisin önemi
Demans hastalığının tedavisinde erken teşhisin önemini belirten Dr. Çevik, ”Tamamen kurtulma olanağı olmasa da kontrol edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Yapılan araştırmalar demans tedavisine geciktirmeden başlayan kişilerin, tedavisine aylar sonra başlanan kişilere göre daha iyi bir durumda olduklarını gösteriyor” dedi.
Hastalığın ilaç tedavisi alan hastalarda almayanlara göre daha yavaş ilerlediğini belirten Çevik, “Ailenizde demans hastalığının bulguları olan biri varsa hiç düşünmeden hemen bir uzmana başvurmasını sağlayınız. Çünkü erken teşhisin bu hastalığı yavaşlatma ihtimali vardır. Demans hastalarının yakınları öncelikle hastalık hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Sabır, anlayış ve iyi bir dinleyici olmaları gerekmektedir. Anlaşılır ve hastaya hitap edecek şekilde konuşmakta fayda vardır. Hastaya sosyal ortamlarda yakın bulunarak ne yapacağından emin olunmayan durumlarda devreye girmeli, zor durumda kalmasını engellemeye çalışarak güven verilmelidir“ diye konuştu.

"Beyninizi meşgul edin"
Dr. Çevik demans hastalığına yakalanmamak için şu tavsiyelerde bulundu: “Sağlıklı beslenme kurallarına uymanız gerekmektedir. Taze sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Alkol kullanımını azaltın. Yeterli derecede uyumaya özen gösterin. Her gün bir şey okuyun, bulmaca çözün, müzik dinleyin. Ama öncelikle, hareketli olmayı, her zaman yeni şeyler öğrenmeyi, egzersiz yapmayı, sosyal hayatın içinde olmayı unutmayınız. Yani kısaca beyninizi her zaman aktif tutmaya özen gösterin.”

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebiAP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

İlginizi Çekebilir

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Kronik hastalıklarla barışık yaşamanın 10 yolu!

Kronik hastalıklarla barışık yaşamanın 10 yolu!

Dikkat gözlerinizden olabilirsiniz!

Dikkat gözlerinizden olabilirsiniz!

Adet azalması veya kesilmesine dikkat!

Adet azalması veya kesilmesine dikkat!

Kanserden korkmayın! Tedavide bağışıklığı güçlendiren 10 öneri!

Kanserden korkmayın! Tedavide bağışıklığı güçlendiren 10 öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.