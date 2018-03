"Beyninizi meşgul edin"

Dr. Çevik demans hastalığına yakalanmamak için şu tavsiyelerde bulundu: “Sağlıklı beslenme kurallarına uymanız gerekmektedir. Taze sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Alkol kullanımını azaltın. Yeterli derecede uyumaya özen gösterin. Her gün bir şey okuyun, bulmaca çözün, müzik dinleyin. Ama öncelikle, hareketli olmayı, her zaman yeni şeyler öğrenmeyi, egzersiz yapmayı, sosyal hayatın içinde olmayı unutmayınız. Yani kısaca beyninizi her zaman aktif tutmaya özen gösterin.”