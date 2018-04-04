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Uzmanlardan, “Düzenli egzersiz meme kanserinden koruyor” açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği sağlık söyleşisinde kanser ve türlerini masaya yatıran uzmanlar, düzenli egzersizin özellikle meme kanseri riskini yüzde 60 oranında düşürdüğünü açıkladı.Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği sağlık söyleşilerinin bu haftaki konusu ‘Kadın Kanserleri’ydi.

Uzmanlardan, “Düzenli egzersiz meme kanserinden koruyor” açıklaması

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği sağlık söyleşisinde kanser ve türlerini masaya yatıran uzmanlar, düzenli egzersizin özellikle meme kanseri riskini yüzde 60 oranında düşürdüğünü açıkladı.
Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği sağlık söyleşilerinin bu haftaki konusu ‘Kadın Kanserleri’ydi. Buca Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sağlık söyleşinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Zeynep Özsaran ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Doç. Dr. Raika Durusoy kadınlarda görülen kanser hastalıkları ve türleri hakkında Bucalılara ayrıntılı bilgiler sundu.
Prof. Dr. Zeynep Özsaran, kadınlarda görülen kanser türleri arasında meme kanserinin birinci sırada olduğunu bunu sigara kullanım oranının artmasıyla birlikte akciğer kanserinin takip ettiğini söyledi. Özsaran, Türkiye’de yüzde 12,3 oranıyla, her 8 kadından birinde görülen meme kanseri için 40 yaşından itibaren hekim kontrolünün şart olduğunu vurguladı. Kanserin türüne göre değişkenlik gösteren sebepleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zeynep Özsaran, kilo, hipertansiyon, diyabet, genetik yatkınlık, az doğum gibi nedenlerle ortaya çıkabilen kanserin erken tanı ile önüne geçilebileceğini vurgulayarak, kadınları yılda en az bir kez sağlık kontrollerini yaptırmaya çağırdı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Doç. Dr. Raika Durusoy ise kanser tedavisinde ve aynı zamanda kansere yakalamamak için gıda ve egzersizin önemini vurguladı. Durusoy, günde yarım saat egzersizin kanser riskini azalttığını, haftada 4 gün düzenli egzersizin meme kanseri riskini yüzde 60 oranında düşürdüğünü söyledi.

Uzmanlardan, “Düzenli egzersiz meme kanserinden koruyor” açıklaması

Uzmanlardan, “Düzenli egzersiz meme kanserinden koruyor” açıklaması

Uzmanlardan, “Düzenli egzersiz meme kanserinden koruyor” açıklaması

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