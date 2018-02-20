Uzmanlardan “Gırtlak kanseri gençleri de vuruyor” uyarısı

Gırtlak kanserinin, daha önceleri 60-70’li yaşlarda tütün ve alkol kullanımı olan kişilerde en sık karşılaşılan kanser türü olduğunu ancak günümüzde 40’lı yaşlarda görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. İsmail Özdemir, “Günümüzde ağız ve gırtlak kanserine yakalanan hastaların yaş ortalamasının düştüğü, ayrıca tütün kullanmayan genç yetişkinlerde hastalığın yayılma oranının yükseldiği görülmektedir” dedi.

Gırtlak kanserinin önceki yıllarda 60-70’li yaşlarda olan, alkol ve tütün ürünleri kullanan kişilerde daha sık görüldüğünü açıklayan Özel Ento KBB Cerrahi Tıp Merkezinden Prof. Dr. İsmail Özdemir, günümüzde bu hastalığın 40-50’li yaşlarda görülme sıklığının arttığını ifade ederek, “Günümüzde ağız ve gırtlak kanserine yakalanan hastaların yaş ortalamasının düştüğü, ayrıca tütün kullanmayan, eğitimli genç yetişkinlerde de hastalığın yayılma oranı yükseldiği görülmektedir” diye konuştu.

Ses kısıklığı, yutma güçlüğüne dikkat

HPV (Human Papilloma Virüs Tip 16) enfeksiyonunun cinsel yolla bulaşarak ağız-boğaz ve gırtlak kanserleri hastalarında yüzde 45-70 oranında neden olarak rol oynadığı yolunda sonuçlar elde edildiğini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum hastalarda tedaviye genel olarak iyi yanıt vererek sonucu olumlu etkileyen bir faktör olarak görülmektedir. Bu yüzden bu bölgelerde kanser şüphesi olan lezyonlardan alınan biyopsi örneklerinde virüs ile ilişki ve p16 pozitifliği aranmalıdır. Bu virüs enfeksiyonlarına karşı koruyucu aşı çalışmaları sürmektedir. 4-6 veya daha fazla oral cinsel partner sayısı bu hastalığa bağlı sorunlarda artma sıklığı olduğunu göstermektedir.Bu nedenle kişilerin cinsel alışkanlıklarını değiştirmeleri yönünde uyarılar, koruyucu önlem olarak ilk aşamada etkili olabilecektir. Bunun yanında 2 haftayı geçen ağızda yara,boğazda şişlik, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kulağa vuran ağrı, boyunda şişlik varlığında zaman geçirmeden KBB hekimine başvurmak gerekir. Bilindiği gibi erken tanı tedavi şansını çok yüksek oranda arttırmaktadır."