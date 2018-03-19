Uzmanlardan idrar yolu enfeksiyonunu uyarısı

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, idrar yolu iltihabının sık idrara çıkma, şiddetli ağrı ve bazen de idrarda kanamaya yol açarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, “Hastalık tedavi edilmediğinde ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Erkeklere oranla 8 kat daha fazla görülen rahatsızlık kadınların yaklaşık yüzde 50’si hayatında en az bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Egemen İşgören, idrar yolu enfeksiyonları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

“Yüksek ateş varsa dikkat”

İdrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyen enfeksiyonlara idrar yolu enfeksiyonu adı verildiğini hatırlatan İşgören, “Alt idrar yolunu etkilediğinde “sistit” adı verilen mesane enfeksiyonu ve üst idrar yolunu etkilediğinde ise “piyelonefrit” adı verilen böbrek enfeksiyonu ortaya çıkar. Sistit genellikle idrar yaparken ağrı, yanma, sık idrara gitme ve ani sıkışma ile idrara gitme ihtiyacı, idrarda kanama, bulanık ve kötü kokulu idrar, kasıklarda ağrı ve genital bölgede baskı hissi gibi şikayetlere neden olurken; piyelonefrit ise bu şikayetlere ek olarak yüksek ateş ve yan ağrısı gibi şikayetlere neden olur” dedi.