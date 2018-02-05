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Uzmanlardan kış bağışıklık uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 11:29 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Uzmanlardan kış bağışıklık uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, kış mevsiminde alınan bazı önlemler ile bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kış hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu söyledi.
Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için tüketilecek 5 besin hakkında bilgi verdi ve önerilerde bulundu. Kış döneminde havaların ısınıp ve soğumasının hastalara yol açan enfeksiyonlara da zemin hazırladığını kaydeden Kadıoğlu, “Vücut direncinin azaldığı kış aylarında gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık, hem yetişkinleri hem çocukları etkisi altına alıyor. Alınacak bazı önlemler ile bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kış hastalıklarından korunmak mümkün olabiliyor” dedi.
Bağışıklık sisteminin 5 besinle güçlendirdiğini ifade eden Dr. Tülay Kadıoğlu, “Zencefil, zengin; B3, B6, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum kaynağı olan zencefilin günlük tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hem bağışıklığı korumak için hem de grip soğuk algınlığı şikayetleri başladığında kullanılan günlük 2 tatlı kaşığı zencefil, hastalıklara karşı doğal bir bariyer olacaktır. Kefir, doğal bir prebiyotik kaynağı olan kefir, bağırsak üzerindeki olumlu katkılarının yanı sıra bağışıklık sistemine de olumlu etkileri olan bir besindir. Günlük kefir tüketimi ile hem hastalıklardan korunmak hem de bağırsak sistemini korumak mümkündür. Bitki çayları, Kuşburnu, adaçayı, rezene, yeşil çay, ıhlamur içeren bitki çayları hem doğal antioksidan olma özelliklerinin yanı sıra zengin C vitamini kaynaklarıdır. Günlük 2 fincan bitki çayı tüketimi bağışıklığı güçlü tutmak mümkündür. Ayrıca hastalık dönemlerinde vücuttan toksinlerin kolayca atılmasını sağlayarak çok daha çabuk iyileşmeye yardımcı olur. Bal, yüzyıllardır şifa özelliği ile iyi bilinen bal, birçok faydasının yanı sıra kış dönemlerinde de en sağlıklı besinlerden biridir. Ilık sütle beraber tüketildiğinde hem ağrıları azaltır hem de öksürüğü keser. Balın limonla tüketilmesi de iyileşme dönemine katkıda bulunmaktadır. Su, yalnızca yazın değil kış dönemlerinde de bol miktarda su tüketildiğinde, bağışıklığı korur ve kış dönemini hastalıksız sağlıkla atlatmaya yardımcı olur. Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.”
Kış hastalıklarına karşı önlemlerinde alınması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, “dengeli ve sağlıklı beslenin. Uyku düzenine dikkat edin, ortalama 7-8 saat uyuyun. Özellikle su başta olmak üzere yeterli sıvı tüketin, gazlı içeceklerden kaçının. Meyve ve sebzenin yanında, haftada iki kez balık yiyin. Demir, çinko, D vitamini gibi mineral ve vitamin seviyelerini kontrol ettirin. Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçının. Ellerinizi sık sık yıkayın ve temas ile selamlaşmadan mümkün olduğunca kaçının. Mikroplar sıcakta kolayca ürer, bulunduğunuz ortamı aşırı ısıtmayın. Ev, sınıf ve ofis gibi ortamları düzenli olarak havalandırın. Bulunduğunuz ortamda kullanılan klimaların düzenli bakım ve temizliğini yaptırın. Çok kalın veya ince giysiler giymeyin. Ortama uygun kat kat kıyafetler giyip, sıcaklığa göre artırıp azaltın. Doktorunuz gerekli görürse grip aşısını yaptırın. Hastalığınızı ayakta atlatmak yerine, istirahat etmeye özen gösterin.”

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