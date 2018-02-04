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Uzmanlardan ’saç ektirmek anlık bir karar olmamalı’ uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 04.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

Günümüzde saç dökülmesinin artık eskisi kadar korkulacak bir dert olmaktan çıktığını belirten uzmanlar, saç ektirme kararı alırken aceleci olunmaması konusunda uyardı.Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.

Uzmanlardan ’saç ektirmek anlık bir karar olmamalı’ uyarısı

Günümüzde saç dökülmesinin artık eskisi kadar korkulacak bir dert olmaktan çıktığını belirten uzmanlar, saç ektirme kararı alırken aceleci olunmaması konusunda uyardı.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Uzman bir estetik plastik cerrahın muayenesinden sonra saç ekimi kararı alındıysa bu işlemin ciddiye alınması gerekir. Saç ekimi operasyonunda uzman ve ekibinin tecrübesi oldukça önemlidir. Ekibin tecrübesi saç ekiminin sonucunu belirleyecek en önemli faktördür. Saç ekimi konusunda belirli bir tecrübeye sahip olmayan kişi veya kişilerin yaptığı operasyonlar genellikle başarılı geçmemektedir. Sonuçta ekim yaptıran kişi için tam bir hüsrandır. Hatalı bir saç ekimi ile doğal görünümden uzaklaşılması, kişinin özgüvenini kaybetmesine ve hatta psikolojisinin bozulmasına sebep olabilir. Bu sebeple saç ekimi konusunda yapılan araştırmalarda gelecek günler için atılacak bir adım olduğu düşünülerek acele etmemek gerekir” dedi.
Saç ekimi araştırması yapan kişilerin gördükleri reklamlar ve maliyetler ile etkilenerek kendilerini merdiven altı tabir edilen yerlerde bulduklarına dikkat çeken Aydın, “Saç ekimi, lokal anestezi altında yapılan basit bir işlem gibi gözükse de ciddi bir mikro cerrahi işlemdir. Hastane ortamında yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Diğer yandan saç ekimi hakkındaki her aşamada tecrübe, profesyonellik birinci sırada gelir. Operasyonun başarısı kadar sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar hastaya ancak bu tecrübe ile aktarılabilir. Hastanın bilgilendirilmesi, devamında da ekim sonrası süreçlerin doğru takip edilmesi gerekir“ diye konuştu.

Uzmanlardan ’saç ektirmek anlık bir karar olmamalı’ uyarısı

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