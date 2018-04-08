Uzmanlardan sağlıklı beslenme yöntemi

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘sağlığımız gıdalarımız ve kanser’ konulu panel katılan Dr. Ender Saraç ve Prof. Dr. Canfeza Sezgin, kanserle mücadele etmenin yolları ile sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu’nun düzenlediği ‘sağlığımız gıdalarımız ve kanser’ konulu panel, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda yapıldı. Programa Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Dr. Can Başaran, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, hasta yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Türkiye’de kansere yakalanmadan önce tespit noktasında birçok çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi. Bunların KETEM aracılığı ile yapıldığını ifade eden Karaburun, “Ülke olarak çokta güzel ilerlemeler kaydettik. Kanser olmadan önce bedenimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Bunun içinde yediklerimize ve içtiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, kanserden korunma ile ilgili detaylı bilgiler veren konuşmacılara teşekkür etti. Köse, “Sağlığımıza sahip çıkarak bize emanet olan bu bedeni korumak ve kollamak zorundayız. Sağlığımız çok önemli. Eğer biz sağlıklı isek ailemiz sağlıklı, sokağımız ve şehrimiz sağlıklı ve ülkemiz sağlıklı olur” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise, kanserin, maalesef günümüzde hızla yaygınlaştığını, hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir toplum sağlığı problemi olduğunu ifade etti. Çepni, “Bursa Kent Konseyi olarak bizlerde sosyal sorumluluk anlayışımız gereği, Sağlık Çalışma Grubumuzun önceliğinde her yıl ‘Ulusal Kanser Haftası’nda kanser ile ilgili bir konuyu işliyor, toplumda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Kanserden korunmada egzersiz çok önemli”

Dr. Can Başaran moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşan Prof. Dr. Canfeza Sezgin, kansere karşı en etkili tedavinin korunma olduğunu söyledi. Özellikle bel kalınlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sezgin, belin ne kadar kalınsa sağlık sorunları riskinin de o kadar arttığını anlattı. Herkesin yaşam tarzında beslenmesinde dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Sezgin, “Bizim en önemli sorunumuz kendi haddimizi bilmiyoruz. Atalarımız, dedelerimiz bol bol tereyağı, bal yiyorlardı. Evet dedemiz ninemiz onları yiyordu ama onlar çamaşırları kendi yıkıyordu, tarlayı kendi sürüyordu, bir yere gideceği zaman yürüyerek gidiyordu. Yani enerji yoğun yaşıyorlardı. Bunu da en güzel tereyağı ve baldan karşılıyordu. Doğalından yiyorlardı, hilesi ve hurdası olmayan. Böyle olunca da onlar sağlıklı ve uzun yaşıyorlardı. Günümüzde özellikler yürüyüş bizler için çok önemli. İnsanların kanserden korunmada en önemli dostlarından birisi egzersiz. Bu egzersizin doğal ortamlarda yapılması ve insanları yeşile yakın yaşamasıdır. Yeşili seveceğiz, sözde kalmayacak. Mutlaka yürüyüş yapmamız lazım. İnsanlar özellikle doğal uykularına dikkat etmelidir. Kanserden korunmada ve kanser tedavisinde uyku çok çok önemli” dedi.