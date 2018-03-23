Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) 2017 verilerine göre, ülkemizde internet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2,7 kat arttı. TÜİK'in rakamlarına göre internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2013 yılı Nisan ayında yüzde 4,2 iken, 2017 yılının aynı ayında yüzde 11,3'e yükseldi. Yaşlı bireylerin bilişsel becerileri için dijital oyunların geliştirilebileceğini belirten bir vakıf üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, “Alzheimer ve demans hastalığı için mantık ve problem çözme oyunları geliştirilebilir ve dijital oyunlar bu rahatsızlıkları engelleyebilir” dedi. DHA'nın haberine göre; yaşlı bireylerin dijital cihazlara ilgi duyduğunu ve bu sayede Alzheimer ve demans hastalığının önüne geçilebilecek dijital oyunların geliştirilebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur; “Yaşlı bireylerin dijital cihazlarda internette araştırma yapma, öğretici uygulamalar kullanma, hızlı düşünüp çabuk karar verme ya da akılda tutma becerilerini geliştirmeye yönlendiren uygulamalar kullanmaları beyin gelişimleri açısından yararlı olabilir” dedi.

"YAŞLILARA UYGUN DİJİTAL OYUNLAR GELİŞTİRİLEBİLİR"



Son zamanlarda yaşlılarla yapılan araştırmalara göre yaşlı bireylerin aksiyon, yarış ve strateji tarzı oyunlar oynadıklarında hızlı düşünme, çabuk karar verme, görsel işleme, zihinsel esneklik, kısa süreli hafızayı etkili kullanma gibi becerilerinde de gelişme olduğunu söyleyen Samur, “Yaşlı bireylerin dijital oyunlar oynadığı esnada beynin aktif olmayan bölgelerinin aktifleştiği, beyin hareketlerinin önemli derecede arttığı ve hatırlama becerilerinde gelişmeler olduğu gözlemleniyor. Bu nedenle yaşlı bireylerin Alzheimer ve demans rahatsızlıkları için, onlara en uygun olan dijital oyunlar geliştirilebilir” şeklinde konuştu. "ARAŞTIRMALAR DA DESTEKLİYOR"



Yapılan akademik bir çalışmada bir yıl boyunca her seviyede gittikçe zorlaşan oyunlar oynayan 50 yaş ve üstü bireylerin bilişsel işlem hızlarında birkaç senede gerçekleşebilecek artış görüldüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, “55-75 yaş arası bireylerle yapılan araştırmalarda 3 boyutlu mantık ve problem çözme oyunlarını oynayanların bilişsel problemlerinin azaldığı hatta bu şekilde demans hastalığının bile önlenebileceği yönünde sonuçlar bulunuyor” diye konuştu.