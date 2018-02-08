Uzmanlardan ’sigara’ uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, akciğer kanseri, kronik akciğer ve kalp hastalıkları gibi daha birçok ciddi sağlık problemlerine sebep olan sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç olmadığını söyledi. Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, kanser hastalıklarının yüzde 90’dan fazlasına sigaranın sebep olduğunu söyledi. Sigara bağımlısı bir insanın başlangıç olarak yakın çevresinden görerek sigara içmeye başladığını, daha sonra o insanın beyninin nikotine bağımlı hale geldiğini kaydeden Dr. Kurt, sigarayı bırakmanın asla geç olmadığını vurguladı. Dr. Necla Hare Kurt, şöyle konuştu: “Sigara bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır, kararlılık ve bir uzman desteğiyle sigaraya veda edilebilir. Sigara gibi bağımlılık yapıcı bir maddeden kurtulmak güçtür ama imkânsız değildir. Pek çok bağımlının zorlandığı nikotin yoksunluk belirtileri geçicidir ve yaklaşık dört hafta sonrasında bu yoksunluk hissi en az seviyeye ulaşır. Psikolojik bağımlılık, fiziksel bağımlılık kadar olmasa da daha zorlayıcı ve uzun bir süreçtir. Psikolojik bağımlılık en az 6 ay ila 1 yıl arasında sürmektedir. Sigarayı bıraktıktan bir süre sonra tekrar başlayanlar kendilerine olan güvenlerini kaybederek sigarayı bırakmanın imkansız olduğuna karar vermekte ve üstelik bu inançlarını diğer kullanıcılara da yaymaktadırlar. Bu nedenle bağımlılar 1 yıl dolmadan kendilerini sigarayı bırakmış saymamalı, sadece ara verdiklerini düşünmeli ve bırakma sürecinin devam ettiğini bilmelidirler.”

“Sigarayı bırakmak için ilk adım kararlı olmaktır”

Sigaranın bırakıldığı ilk günden itibaren olumlu etkilerin görülmeye başlayacağını ifade eden Uzm. Dr. Necla Hare Kurt, sigarayı bırakmaya karar verenlere, bol su içme, bulundukları ortamı sık havalandırma, kül tablalarını ortadan kaldırma gibi tavsiyelerde bulunarak şunları kaydetti: “Kişi sigarayı bırakmaya karar verdiğinde; ne kadar zamandır ve günde kaç tane sigara içtiğini, düzenli bir şekilde içip içmediğini, kendisini sigara içmeye iten nedenleri, sabahları uyanır uyanmaz sigara içme isteği duyup duymadığını belirlemelidir. Kişisel motivasyon sigarayı başarılı bir şekilde bırakmak için en önemli etkendir. Eğer daha önce birkaç kez bırakmayı denediyseniz, bilirsiniz ki insan yeniden başlamak için binlerce bahaneyi akla yatkın hale getirir ve yeniden başlar. Bunu engellemek için motivasyonunuzun çok iyi olması gerekir. Sigarayı bırakmak için kendinize bir tarih belirleyin. Sigara içme isteği duyduğunuz zamanların kaydını tutun. Böylece tetikleyen unsurları tespit ederek önlemlerinizi alabilirsiniz. Sigara içilen ortamlar gibi sigara içmenizi tetikleyecek durumlardan uzak durun. Çevrenizdeki insanların sigarayı bırakmaya çalıştığınızı bilmelerini sağlayın ve sigara içme isteğinizi önlemek için destek olmalarını isteyin. Bütün bu yöntemleri deneyip bırakamayanlar öncelikle bir göğüs hastalıkları uzmanından yardım alarak kendileri için en uygun olan bırakma yöntemini bulmalı ve bu yöntemi kararlılıkla uygulamalıdır. Konu hakkında uzmanlaşmış hekimlerle bire bir yapılan görüşmeler bu tip programların başarıya ulaşması açısından çok önemlidir.”

Sigarayı bırakmada kararlı olmanın, bağımlılığın önüne geçebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Necla Hare Kurt, “Sigarayı bırakmakta başarılı olanların birçoğu bu alışkanlıktan kurtulmak için uzun yıllar boyunca ortalama 4 kez sigarayı bırakmayı denediklerini itiraf ediyorlar. Bir önceki denemedeki başarısızlık bir sonraki denemede başaramayacağınız anlamına gelmez. Bırakma kararlılığından asla vazgeçmeyin” tavsiyesinde bulundu.