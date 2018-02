Uzmanlardan, “Sigarayı kalbinizin üstünde taşımayın” uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanları Prof. Dr. Sadık Ardıç ve Dr. Arzu İzmir, sigarayı bırakmak için gereken ilk şartın bağımlının sigarayı bırakmaya karar vermesi olduğunu söyledi. Dr. Ardıç, bu kararı veren orta yaş üzeri kişileri, “Sigarayı kalbinizin üstünde taşımayın. Torun sevmek istiyorsanız sigarayı bırakın” diyerek motive ettiğini söyledi. İzmir Özel Can Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Tüberküloz ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sadık Ardıç ve Dr. Arzu İzmir, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili yaptıkları açıklamada, sigaranın zararlarını ve sigarayı bırakmanın yollarını anlattı. Sağlıklı kalabilmek için sigarayı bırakmanın şart olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ardıç, “Bugün bildiğiniz sigara kökenli bir çok hastalık var. Akciğer kanseri birinci sırada geliyor. Kronik obsesif akciğer hastalığı dediğimiz solunum yetmezliği ile giden ve yaşamda bir başkasına muhtaç olmayı gerektiren bir hastalık var. Toplumda görülme oranı yüzde 17-30 arasında değişiyor. Bu hastalığın da temel nedeni sigara. Aspest ile uğraşan biri sigara içiyorsa, yüzde 100 akciğer kanseri olma riski var. İnsan ömrünün sağlıklı yürütülmesi için sigaranın içilmemesi gerekiyor. Bireyin sigarayı bırakmak için önce karar vermesi gerekiyor. Karar verdikten sonra bu süreçte sigarayı bırakma poliklinikleri bireye yardımcı olurlar. Sigaranın içerisinde 4 binden fazla zararlı madde var. Bunların içerisinde bağımlılık yapan maddeler de var. Bir de sigara endüstrisinin kullandığı 600 madde var, ne olduğunu kimse bilmiyor” diye konuştu.

“Torunlarınızı sevmek için”

Sigarayı bırakmakta kullanılan özel ilaçlar olduğunu anlatan Prof. Dr. Ardıç, “Öncelikle bireyin kendi içerisinde bu işi çözmüş olması lazım. Nikotin yoksunluğu yaşatılmazsa bırakma işi süreklilik kazanıyor. O süre içerisinde kişiye niye bırakması gerektiğine ilişkin yaşamla ilgili, gelecek ile ilgili bilgiler verilmesi gerekiyor. Sigarayı kalbinizin üzerinde taşımayın, belli yaş grubundaki insanlara torun sevmek istiyorsanız sigarayı bırakın diyorum. Bu cümle birçok hastamda etkili oluyor” dedi.

“Milyonlarca kişi bağımlılıktan kendini kurtardı”

İzmir Özel Can Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu İzmir ise hastanelerindeki sigara bırakma polikliniğinde yürüttükleri tedavi ve danışmanlık süreci hakkında bilgi verdi. Dr. İzmir, “Anamnez ve ayrıntılı fizik muayene, gerekli laboratuvar tetkikleri, solunum fonksiyon testi ve radyolojik tetkikler ile hastalar değerlendiriliyor. Hastaların nikotin bağımlılık düzeyleri ve psikiyatrik (anksiyete-depresyon) skalaları ölçülüyor ve hastalar için uygun tedavi başlanarak ve takip ve kontrolleri yapılıyor” diye konuştu. Dünyada her yıl 4 milyon insanın sigaradan hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dr. İzmir, “Dünya Sağlık Örgütünce sigara içmek, artık bir hastalık olarak kabul edilmekte ve nikotin bağımlılığının eroin, kokain gibi bağımlılık yapıcı maddelerden 4-8 kat daha bağımlılık yapıcı olduğu belirtilmektedir. Çevrenizdekiler pasif içicilikle, her içtiğiniz 4 sigaradan 1’i ile etkilenmektedir. Sigara bırakma belki sanıldığı kadar kolay olmayacak, ancak milyonlarca kişi bu bağımlılıktan kendini kurtarmışlardır” dedi.