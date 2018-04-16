Uzmanlardan vücutta ani titreme uyarısı

Nöroloji Uzmanı Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, “İstemsiz kasılma ve seğirmeler ile kasların kısa süreli kasılması; vücutta, ellerde, ayaklarda ve boyunda titremelere yol açıyor. Türkiye’de ve tüm dünyada sık olarak görülen ancak nedeni tam olarak bilinmeyen titremeler, yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen titreme, nedene yönelik yöntemlerle tedavi edilebiliyor” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, titremeler ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

“Nedeni bilinmeyen hareket bozukluğu”

“Esansiyonel tremor” adı verilen ve nedeni bilinmeyen titremelerin vücutta en sık rastlanan hareket bozukluklarından olduğunu belirten Yazman, “Erişkin yaşlarda başlayan titreme sorunu, yaşlanmayla birlikte ilerler. Eller öne uzatıldığında ya da bardak, kaşık tutarken veya yazı yazarken daha çok ortaya çıkar. Eller ve kollar tamamen serbest olduğunda örneğin kucakta istirahat halinde durur. Titreme en çok ellerde görülür ve daha sonra da baş, boyun, bacaklar, ses telleri ve gövdede ortaya çıkar. Her titreme bir hastalık belirtisi olmayabilir” dedi.