Uzun süren stres kilo aldırıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Olcay Barış, uzun süre strese maruz kalmanın kilo aldırdığını söyledi. Uzman Diyetisyen Barış, ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde yapılan ve stres altındayken yediklerimizden değil, stres nedeniyle salgılanan hormondan dolayı kilo alındığı sonucuna varan araştırmayı değerlendirdi. Barış, araştırmanın henüz deney aşamasında olduğunu ancak bulguların en az 24 saat stres altında kalınması halinde vücuttaki yağ miktarında artış olacağına dair olduğunu söyledi. ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Bölümü’nde yapılan bir araştırmaya göre, stres başlı başına hücreler üzerinde yarattığı etki nedeniyle kilo almamıza neden oluyor. Araştırma henüz fareler üzerinde denendi ancak uzmanlar insanlarda da benzer etkilerin olduğu görüşünde. Barış, “Bugüne kadar, stresliyken, üzgünken, kaygılıyken iştahımızın açıldığını ve bu ruh hallerinin bu nedenle kilo almamızı kolaylaştırdığını söylüyorduk. Araştırmaya göre stres tek başına bir neden olarak, yağ hücrelerinin artmasına neden oluyor ve kilo artışı yapıyor” dedi.

"STRESE BAĞLI KİLO ALMAK KAÇINILMAZ" Her iki koşulda da stresin kilo alınmasında önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Barış, “Aslında dikkat etmemiz gereken şu; strese hepimiz maruz kalıyoruz gün içinde önemli olan stresi yönetmeyi öğrenmek. Aksi takdirde dengeli bile beslensek gün içinde strese bağlı olarak kilo almak kaçınılmaz oluyor” diye konuştu. 24 SAAT STRES HORMONUNA MARUZ KALAN FAREDE YAĞ ORANI İKİ KATINA ÇIKTI Stres kısmen göreceli bir kavram, her birey yaşamını ya da işini stresli tanımlar ancak her strese maruz kalma durumunun kiloya zemin oluşturduğunu söylemek de mümkün değil. Bu durumda strese ne kadar maruz kaldığımız belirleyici, araştırma bulgularından yola çıkan Barış, “Çalışmada 24 saat boyunca stres hormonuna maruz kalan farelerde yağ oranın iki katına çıktığı ifade ediliyor. Kısa süreli stresin, kilo alma nedeni olduğunu söylemek çok güç, burada önemli olan, gün içindeki stresin gece de devam edip etmediğidir" dedi. KİLO VERMEK İÇİN EN SIK YAPILAN HATALAR İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Olcay Barış yazın yaklaşmasıyla birlikte diyet programlarının yeniden yapılmaya başlandığını ancak bazı konularda ısrarla hata yapıldığını söyledi ve o hatalar, nedenleri şöyle sıraladı: