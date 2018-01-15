Uzun vadeli fitness yaparken bunlara dikkat edin!

Modern teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte saatlerimizi bilgisayar başında oturarak geçiriyoruz. Ancak araştırmalar, mevcut aktivite seviyeniz her ne olursa olsun, düzenli bir şekilde dengeli beslenmenin ve aktif bir yaşamın uzun vadede vücut sağlığını korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton, kışın formda kalmayı sürdürmek için adım adım nasıl ilerlenmesi gerektiğini anlattı, önemli ipuçlarını paylaştı.

VÜCUDUNUZUN HAREKET İHTİYACINI GÖRMEZDEN GELMEYİN

Haftanın 5 günü, en az 30 dakika egzersiz yapmak herkesin ihtiyacı. Böylelikle kemik yoğunluğu ve kas kütlesindeki artışın yanı sıra ne kadar enerjik hissettiğinize inanamayacaksınız. Bunun yanında vücudunuzda değişim yaratmak veya egzersiz performansınızı geliştirmek istiyorsanız, farklı yoğunluklarda 60-90 dakikalık egzersizler yapmalısınız.

EGZERSİZDEN KORKMAYIN!

Birçok insanının egzersizden uzak durmasının sebebi; sporu terlemek, yorulmak ve kas ağrılarıyla ilişkilendirmeleri. Terlemeyeceğinize söz veremem ancak spor yaparken yavaş ve kademeli bir yaklaşım izlediğinizde fitness sizin için vücut kompozisyonunuzda iyileşme, özgüven ve sağlık gibi daha pozitif çağrışımlar yapacaktır. Bir egzersiz rutinini hızla benimsemek kas ağrılarını artırabilir. Bu nedenle, vücudunuza iyi davranın ve egzersiz yoğunluğunuzun vücudunuza uygun olmasına özen gösterin. Eğer kaslarınız şimdiden ağrıyorsa, birkaç gün sadece hafif yürüyüşler ve esneme hareketleriyle ilerleyerek vücudunuzun toparlanmasına izin verin. Ertesi gün adım atamayacak hale gelmenin size bir faydası olmayacağını unutmayın.