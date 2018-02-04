Uzun ve sağlıklı yaşama Akdeniz diyeti

Memorial Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Akdeniz diyetinin dünyanın en sağlıklı diyeti olduğu ve çoğu ileri yaşta görülen kanser, kalp-damar hastalıkları ve demans gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini önemli derecede azalttığını kaydetti. 04 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), Memorial Antalya Hastanesi ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği kanserden korunmada sağlıklı beslenmenin önemli bir ayağı olan Akdeniz diyetine, Antalya lezzetleri ile dikkat çekti. “Toroslar’dan Akdeniz’e Antalya Lezzetleri” yemek kitabında Antalya lezzetlerinin sahip olduğu yerel gastronomik değerlerin,sağlık yönünden zenginliğine de dikkat çekilerek, Akdeniz diyeti içerisindeki önemi vurgulanıyor. Memorial Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon, Türkiye’de ise 200 bin kişiye yeni kanser tanısının konulduğunu kaydetti. Kanser tanı ve tedavilerinde son 10 yıldaki gelişmeler ile hastaların yaşam süresi ve kalitesinin önemli ölçüde artış gösterdiğine vurgu yapan Prof.Dr. Özdoğan, “ Kanser vakaları; sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek, fiziksel aktivite ve düzenli kontroller ile aşılanma sayesinde neredeyse yüzde 50’ye varan oranlarda azaltılabiliyor.”diye konuştu. "Kanser korkusu yerine, toplumsal bilinç " Prof.Dr. Özdoğan, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) önderliğinde, her yıl 4 Şubat“Dünya Kanser Günü”nde, kanserden korunma ve erken tanının önemine vurgu yapıldığını işaret ederek, bu etkinliklerle; toplumda sarsıcı etki oluşturan kanser korkusun yerini, kanserin önlenebilir ve erken evrede tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bilincinin yerleştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

"Antalya lezzetleriyle Akdeniz diyeti "

Uzun ve sağlıklı yaşama sahip toplumlarda Akdeniz diyetinin önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, “Uzun ve sağlıklı yaşam denilince hemen herkesin aklına çok uzaklar, Okinawa-Japonya gelir. Hatta Okinawa bölgesi insanlarının uzun yaşamın sırrına sahip olduğu düşünülür. Ancak işin aslı öyle değildir. Uzun ve sağlıklı yaşam bizlere sanıldığından çok daha yakındır. Öyle ki, dünyada 100 yaşını aşan insanların en fazla bulunduğu 5 toplumundan ikisi, Akdeniz bölgesindedir. Yunan adası Ikaria ve İtalya Sardunya’nın Barbagia bölgesi. Ülkemizin Akdeniz’e kıyı olması ve Akdeniz Kültürünü yaşaması da bu açıdan bizler için büyük şanstır. Nitekim Aydın Nazilli yaş bakımından ülke ortalamasını neredeyse 10 yıl ilerisindedir. Uzun yaşayan toplumlar temelde iki noktada birleşmektedir; Akdeniz diyeti ve güçlü bir sosyal entegrasyon. Akdeniz diyetinin dünyanın en sağlıklı diyeti olduğu ve çoğu ileri yaşta görülen kanser, kalp-damar hastalıkları ve demans gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini anlamlı derecede azalttığı yapılan çok sayıda bilimsel çalışmayla zaten gösterilmiş durumdadır.” diye konuştu.

“Yerel lezzetler”

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege de, “Günümüzde dijital ve modern çağın sonucunda hızlanan hayat tarzı beraberinde geleneksel yemek yeme tarzını sekteye uğratmıştır. Oysaki sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin ana koşulu sağlıklı beslenme ve sporu bir lüks değil, bir yaşam tarzı haline getirebilmekten geçiyor. Sağlıklı beslenme dendiğinde akla ilk gelen Akdeniz tipi beslenmedir. Zeytinyağın bol kullanıldığı sebze ve et yemekleri.Yemek kitabında birbirinden güzel 140 yerel tarif bulunuyor. Bu organizasyonda Yelten Tarhanası, Cive ve Yoğurtlu Ot tarifleri sunulacaktır. Konusunda uzman Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ın Antalya’ya vurgu yaparak Akdeniz tipi beslenmesini savunuyor ve öneriyor olması bizim için oldukça önemli bir değerdir.”dedi.