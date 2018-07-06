Uzun yola çıkacaklara tavsiyeler! Tatilciler seyahat yaparken nelere dikkat etmeli?

Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte tatil sezonu açıldı. Uçak ve araç ile yapılan uzun yolculuklarda hareket alanının kısıtlanması, ağrılara ve şişliklere neden olabiliyor. Konu ile ilgili Op. Dr. Enis Yıldırım, tatil planı yapanlara önerilerde bulundu.

Yaz tatilinin gelmesi ve sınavların bitmesiyle artık herkes tatil havasına girdi. Hayalleri kurulan ve planları yapılan uzak-yakın tatiller başladı. Kimileri her şey dahil otellerde tam teşekküllü bir tatil modunu seçerken, kimileri de maceraperest seçeneklerle daha hareketli günler geçirecek. Hangi tür tatil olursa olsun, herkes bir şekilde gitmek istediği yere ulaşmak ve geri dönmek için yolculuk yapacak. Ancak uzun yolculuklar, kimi zaman tatilleri keyifsiz hale getirebilir…

UZUN SÜREN YOLCULUKLARDA AĞRILARA DİKKAT!



İster araç, ister uçakla olsun, uzun yolculuklarda kas-iskelet ve dolaşım sistemimiz, hareketsiz kalmanın etkisiyle farklı sorunlar yaşayabilir. Boyun ve sırt ağrıları, eklem tutulmaları ve bacaklarda şişlikler bu sorunların en bilinenleridir. Fakat, basit bir takım önlemler alarak, bu sorunlardan kaçınmak mümkün olabilir.