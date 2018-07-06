Uzun yola çıkacaklara tavsiyeler! Tatilciler seyahat yaparken nelere dikkat etmeli?

Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte tatil sezonu açıldı. Uçak ve araç ile yapılan uzun yolculuklarda hareket alanının kısıtlanması, ağrılara ve şişliklere neden olabiliyor. Konu ile ilgili Op. Dr. Enis Yıldırım, tatil planı yapanlara önerilerde bulundu.
Yaz tatilinin gelmesi ve sınavların bitmesiyle artık herkes tatil havasına girdi. Hayalleri kurulan ve planları yapılan uzak-yakın tatiller başladı. Kimileri her şey dahil otellerde tam teşekküllü bir tatil modunu seçerken, kimileri de maceraperest seçeneklerle daha hareketli günler geçirecek. Hangi tür tatil olursa olsun, herkes bir şekilde gitmek istediği yere ulaşmak ve geri dönmek için yolculuk yapacak. Ancak uzun yolculuklar, kimi zaman tatilleri keyifsiz hale getirebilir…
UZUN SÜREN YOLCULUKLARDA AĞRILARA DİKKAT!
İster araç, ister uçakla olsun, uzun yolculuklarda kas-iskelet ve dolaşım sistemimiz, hareketsiz kalmanın etkisiyle farklı sorunlar yaşayabilir. Boyun ve sırt ağrıları, eklem tutulmaları ve bacaklarda şişlikler bu sorunların en bilinenleridir. Fakat, basit bir takım önlemler alarak, bu sorunlardan kaçınmak mümkün olabilir.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım, tatile çıkacaklar için, “Yolculuk sırasında eğer araçtaysanız, saat başı kısa molalar vererek araç dışına çıkıp birkaç adım yürüyerek veya uçaktaysanız koridorda birkaç adım atarak, buna benzer tüm sorunların oluşma ihtimalini azaltabilirsiniz. Bu önlem, eklemleri ve kasları çalıştırıp kasılmalarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımını da hızlandırıp özellikle bacakta oluşabilecek şişliklerin önüne geçebilir.” dedi.
Araçlarda veya uçaklarda bulunan koltuklar bir takım standartların ortalaması alınarak üretilir. Hal böyle olunca her insan her araçta rahat etmeyebilir. Bu uyumsuzluk özellikle boyun, sırt ve bel ağrılarına neden olabilir. Aracı kullanan kişi ve yolcular, kendilerine uygun bel ve boyun desteği kullanarak rahat bir yolculuk geçirebilir. Oturma bölgesinde yaşanan uyumsuzluklar genelde şoförler için rahatsızlık verici olabilir. Aracı kullanacak kişiler, uygun boyutlarda yastık kullanarak tüm üst bacak altını desteklemek suretiyle, bacak arkasına gelecek baskıları önleyerek daha rahat kaslar ve daha hızlı kan dolaşımı elde edebilir.
Suni veya gerçek deri kaplamalı koltuklar, sırt ve kalça bölgesinde terlemelere neden olur. Uzun yolculuklarda bu terleme, hem sıvı ve mineral kaybına hem de terleme olan bölgelerin daha sonra rüzgara maruz kalması halinde kas spazmlarına neden olabilir. Bu sorunların önüne geçebilmek adına özellikle yazın seyahat ederken araç koltuklarının nefes alabilen (Pamuklu, keten veya hasır vs.) materyaller ile kaplanabilir. Eğer uzun vadeli bir çözüm için vaktiniz yoksa, oturma bölgesi için kullanmadığınız bir yastık kılıfı, sırt bölgesi içinse bir t-shirt, acil yardım için iyi seçenekler olacaktır.
SIVI KAYBI KAS SPAZMINA SEBEP OLABİLİR!
Konuyla ilgili bilgi vermeye devam eden Op. Dr. Enis Yıldırım, “Sıvı kaybı, uzun seyahatlerde ciddi sorun oluşturur. Klimanın neredeyse çoğu araçta bulunmasıyla beraber serin ortamlarda seyahat edilmekte, ancak unutulmamalı ki serin ortam sıvı kaybının önüne geçemez. Sıvı ve mineral kaybı kas spazmı ve yorgunluk hissine neden olur. Bu durumun kötü etkilerinden kurtulmak için verilen kısa molalarda su, soda, ayran veya meyve suyu tüketilmelidir.” açıklamalarında bulundu.
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