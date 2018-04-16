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Vajinismus problemine tek seansta son

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Jin.

Vajinismus problemine tek seansta son

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok, vajinismusun tek seansta tedavi edilebildiğini söyledi.
Vajinismus tedavisi hakkında bilgi veren Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok, seans tedavisinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirterek, “Psikoterapist veya psikiyatristlerin uyguladığı haftalar, hatta aylar süren tüm egzersizleri hızlı, kolay, etkili ve doğru şekilde birlikte yapıyoruz. Seans pek çok egzersizden oluşmaktadır (nefes alma tekniği, dokunma egzersizi, imajinasyon (hayal etme), pelvik taban kasları rahatlatma, tüm vücut gevşeme, vajina kaslarını gevşetebilme, yüzleştirme vs). Bu uygulama sayesinde hastalarımız güvendiği doktoruyla güvenli bir ortamda gerçekleştirebildiği tüm egzersiz ve olumlar sonrasında korku ve endişelerinden büyük ölçüde kurtulmuş, kendi bedenine hakim, kendine güvenir ve cesaretli hissetmektedir. En önemlisi kontrol edemediği vajina kaslarını kontrol edebilmeyi ve duvar gibi hissettiği vajina girişini rahatlatıp açabilmeyi öğrenmektedir. Yani seans sonunda hastalarımız hem bedensel hem de beyinsel olarak kendilerini cinsel ilişkiye hazır hissetmektedir” diye konuştu.
Dr. Yerçok, seans sonunda hastalara aynı gün denemelerini önerebildiklerini ifade ederek, “Bu sebeple hastalarımızdan eşleri ile beraber gelmelerini ve tüm haftalık programlarını vajinismus seansında öğrendiklerini uygulamaya yönelik yapmalarını istiyoruz. Genital bölge hassasiyeti olmaması için hastalarımızdan genital temizliğini seansa gelmeden en az 5 gün önce yapmalarını istiyoruz ve adetli olunmayan bir zamanda tedavilerini başlatıyoruz. Hastalarımızdan seans görülen hafta eve yatılı misafir kabul etmemelerini, arkadaş, davet vb. buluşmalara gitmemelerini ve eşlerin birbirlerine mutlaka zaman ayırmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Dr. Yerçok, seans sonrası tüm egzersizleri yeniden hatırlatmak için pekiştirme seanslarını 4-7 gün içinde yaptıklarını anlatarak, “İhtiyaç durumuna göre pekiştirme seanslarımızı tekrarlayabiliyoruz ve pekiştirme seanslarından hiçbir ek ücret almıyoruz. Vajinismusa son vermek için bize İstanbul’dan ulaşan hastalarımız olduğu gibi İstanbul dışından ve yurt dışından da pek çok çift tedavi için bize ulaşmaktadır. İstanbul dışından gelen hastalarımızın pekiştirme seanslarını arka arkaya her gün yapıyoruz. Bu nedenle İstanbul’da en az 3-4 gece geçirmelerini istiyoruz. Vajinismus tedavisinde 3. derece (orta şiddetli) hastalarda aynı gün veya haftasında sonuç alıyoruz. 4. derece (şiddetli) vajinismus hastalarını en az 4 kere görmemiz gerekmektedir. 5. derece (en şiddetli) hastalarımızın ise tedavisi 7-8 seansa kadar uzamaktadır. Seans ücreti sadece bir kereye mahsus alınır, sonraki seanslardan ücret alınmaz” şeklinde konuştu.

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