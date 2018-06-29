Vajinismus tedavisi nasıl yapılır? Vajinismus tedavisinde tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılabilir mi?

Cinsellik, toplumun büyük bir kesimi tarafından hala tabu olarak kabul ediliyor. Bireyler ne kadar eğitimli, bilgili olurlarsa olsunlar cinsellik ve cinsel ilişki konusundaki tutumlarını, doğdukları andan itibaren çevreleri tarafından zihinlerine yerleştirilen yanlış bilgiler, inançlar, yaygın kanaatler ve ön yargılar şekillendiriyor. Toplumda her 10 kadından birinde görülen vajinismus probleminin de büyük oranda cinsellikle ilgili bu yanlış kanaatlerden kaynaklandığını söyleyen Cinsel Terapist Dr. Şenay Eserdağ, tedavinin ilk adımının bu problemi bir hastalık olarak kabul etmekle atılabileceğine dikkat çekiyor. VAJİNİSMUS NEDİR? Vajinismus, cinsel ilişki sırasında duyulan korku, istemsiz kasılmalar sonucu, ilişkinin yarım kalması hiç gerçekleşmemesi ya da ağrılı olarak gerçekleşmesi olarak tanımlanan cinsel bir problemdir. Sanılandan çok daha yaygın bir problem olmasına rağmen pek çok kadın bunun bir hastalık olduğunu bilmediği ve kimseye söz etmediği için, tedavi olabileceğini de düşünemez. Pek çok kadın tamamlanmayan ya da hiç başlamayan cinsel ilişki sebebiyle çocuk sahibi olamadığında ancak bunun bir hastalık olduğunu öğrenir.

VAJİNİSMUS TEDAVİ METOTLARI



Vajinismus tedavisinin ilk basamağı, sadece kadınların değil eşlerinin de bu cinsel sorunu tanımaları, bir hastalık olarak kabul etmeleri ve tedavi için uygun bir merkeze başvurarak profesyonel yardım almaya karar vermeleridir. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bilişsel ve davranışsal cinsel terapi, en yaygın olanıdır. Bilişsel tedaviyle hastaların yeterince tanımadıkları cinsel organlarını tanımaları, cinsellik, kızlık zarı, ilk cinsel ilişki gibi tedirginlik hissettikleri konularda doğru bilgiler edinmeleri sağlanır. Hastanın cinsellikle ilgili zihinsel çarpıtmalarını fark etmesi ve yerine doğru bilgilerle yer değiştirilmesi amaçlanır. Davranışsal terapilerle de, alınan doğru bilgilerin pratiğe dökülerek zihne yerleştirilmesi amaçlanır. Böylece hastaların kaygıları azalabilir ve vajinal kaslarını kontrol etmeyi öğrenebilirler. Bazı hastalarda vajinismusun sebebi doğuştan gelen anatomik bozukluklar olabilir. Bu durumda hastalığın tedavisi için cerrahi yöntemler uygulanır. Hemen ilk muayenede kolayca teşhis edilebilen kızlık zarı anomalileri, değişik cerrahi müdahalelerle ortadan kaldırılabilir.