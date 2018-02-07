Vaktim az, ameliyattan korkuyorum diyorsanız!

Estetik beklentilerin değişmesiyle birlikte estetik bir buruna sahip olabilmek için cerrahi dışı yöntemlerle de memnuniyet sağlanabiliyor. Özellikle burun kemeri, asimetri, burun ucu düşüklükleri, ameliyat sonrası oluşan bazı deformiteler gibi küçük sorunlar ameliyatsız olarak başarıyla çözümlenebiliyor. Üstelik işlem bir öğle arasında yapılabiliyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Türkmen, botoks ve dolgu enjeksiyonları ile yapılan ameliyatsız burun estetiği tekniklerinin ameliyat olmaktan çekinen ya da cerrahi sonrası iyileşme süreci için yeterli vakti olmayan hastalar için uygun olduğunu söylüyor. Burun küçültme dışındaki birçok sorunda kullanılıyor



Burun küçültme estetiği haricindeki burundaki birçok estetik sorun bu teknikler ile başarıyla tedavi edilebiliyor. Burun kemeri, asimetri, burun ucu düşüklüklerinin yanı sıra daha önce başarısız bir ameliyat geçirmiş burnunda düzensizlikler meydana gelmiş ve ikinci kez ameliyat olmak istemeyen hastalarda düzensizlikleri kamufle etmek amacıyla da yararlanılıyor. Tedavi için tercihe göre kalıcı ya da geçici dolgu malzemeleri kullanılabiliyor.

15-20 dakikada tamamlanıyor

Yöntemin kadın ve erkek ayrımı gözetmeden 18 yaşından sonra üst yaş sınırı olmaksızın her yaşta uygulanabileceğini söyleyen Op. Dr. İhsan Türkmen, “Ortalama 15 – 20 dakika içinde hastalar burnundaki sorunlarından kurtularak hiç ara vermeksizin iş ya da gündelik hayatına dönebiliyor ve herhangi bir iyileşme süresine ihtiyaç duyulmuyor” diyor. Her geçen gün talebin arttığı bu yöntemlerin uygulanışıyla ilgili şunları anlatıyor: “Kemeri tedavi etmek istediğimiz zaman, kemerin yukarısında kalan göreceli olarak çukur gibi görünen bölgeye dolgu uygulayarak bu kemeri kamufle ediyoruz. Burun ucu düşüklüğünde, burun ucunun düşmesine sebebiyet veren mimik kaslarına bir miktar botoks uygulaması ve aynı zamanda bir miktar dolgu uygulaması yaparak burun ucunu kaldırabiliyoruz. Özellikle çene ucu dolgusu, dudak dolgusu ve yanak dolgusu uygulamaları burun dolgusuyla birlikte sıkça yaptığımız uygulamalar arasında yer alıyor. Bu yüz dolgusu uygulamalarının birlikte kullanımı ile estetik açıdan orantılı yüz görünümü sağlanmış oluyor.”