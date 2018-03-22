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Vali Ayyıldız’dan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ziyareti

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bir ziyaret için gelen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, ziyaretin ardından EÜ Rektörü Prof.

Vali Ayyıldız’dan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ziyareti

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bir ziyaret için gelen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, ziyaretin ardından EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Tıp Fakültesi ana bilim dalı başkanlarıyla buluştu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, hem sağlık hem de akademik alanlarda imza attığı başarılarla ulusal ve uluslararası bilim camiasında dikkat çekmeye devam ediyor. Başarısını daha ileriye taşımak için var gücüyle çalışan Tıp Fakültesine ayrı bir önem veren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, her fırsatta fakültenin akademik ve idari personeliyle bir araya geliyor. Bir ziyaret için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, ziyaretin ardından fakültenin ana bilim dalı başkanları, üst düzey yöneticileri ve Rektör Budak ile buluştu.
İnsan hayatını kurtarmanın kutsal bir görev olduğunu, buna ek olarak bilimsel çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Tıp Fakültesi’nin başarısının tebrik edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Ayyıldız, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğer üniversitelerimizin tıp fakültelerinin örnek aldığı ciddi bir akademik kadroya sahip. Valiniz olarak bize yaşattığınız başarılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık iyi olmazsa istediğinizi elde edemezsiniz. Onun için yaptığınız çok önemli. Buna katkı sağladığınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartacak nice başarılara imza atmanızı diliyorum. Bizim de size yardımımız olursa her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

“Güçlü kadro”
Rektör Budak, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Alan Odaklı Başarı Ödüllerinde tıp alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik ve 108 devlet üniversitesindeki akademisyenlerin dahil edildiği Akademik Performans Raporuna göre fakülte bazında EÜ Tıp Fakültesi’nin 1. olduğunu hatırlattı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, ulusal ve uluslararası arenada dikkat çekmeyi sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Budak, “Güçlü kadromuzla kentimize, bölgemize ve ülkemize hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Vali Ayyıldız’dan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ziyareti

Vali Ayyıldız’dan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ziyareti

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