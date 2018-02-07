Vali Dağlı çocuk diş polikliniğini inceledi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, hizmete açılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çocuk Semt Polikliğininde incelemelerde bulunarak, çocuklara moral verdi.
Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde sadece çocuklara hizmet vermek için kurulan ve bu anlamda çocukların daha rahat ortamda diş tedavisi yaptırması için kurulan Çocuk Semt Polikliniği hizmete girdi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, sabah erken saatlerde semt polikliniğe giderek çocuk hastalarla sohbet etti. Diş korkusu olan çocuklarla uzun süre sohbet eden Vali Dağlı, aynı zamanda çocuklara moral vererek dişçilerden korkulmaması gerektiğin de söyledi.
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