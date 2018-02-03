Vali Toprak işyeri açılışına katıldı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak girişimci iki genç tarafından hizmete açılan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin (OSGB) açılışına katıldı.

Hastane Caddesi üzerinde bulunan plazada hizmete sunulan işyerinin açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, AK Parti eski il başkanları Nurettin Fırat, Metin Tekin ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Toprak açılışını yaptığı işyerini gezerek girişimci gençlerden burada yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada konuşan Vali Toprak, Hakkâri’nin gelişmesi ve iş imkânlarının artması için çok büyük faydası olduğunu değerlendirdikleri bu işyerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Erkan İnce ve Sinan Erik tarafından hizmete sunulan bu işyerinde ilk etapta 5 kişinin istihdam edileceğini ifade eden Vali Toprak, "Beş arkadaşımızın burada çalışarak kendilerine ekmek kapısı bulması bizi mutlu etti. Ben huzurlarınızda Sinan ve Erkan kardeşlerimi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Hem bu işin bölümünde okumuşlar. Önce İstanbul’da biraz tecrübe edindikten sonra Türkiye çapındaki en büyük firmalardan birisinin şubesini burada açma kararı almışlar. Firma yetkilileriyle yaptıkları yoğun çalışmalar neticesinde de burada Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmete açtılar. Kendilerini bu girişimci ruhlarından ve ilimizde kazandırdıkları yeni bir işyerinden dolayı tebrik ediyorum. Artık iş hayatına atılmış oldular. Bundan sonra ki dönemde gerek özel sektörde gerekse de kamu kurumlarımdaki çalışanların iş güvenliği içerisinde çalışabilmeleri için görüşmeler yapacaklar. Ülkemizde iş güvenliği ve iş kazaları manasında maalesef ileri düzeydeyiz. İnşallah bunun azaltılması ve çalışanların sağlıkları yönünde de çok faydalı görevler icra edecekler. Ben kendilerine bol kazanç diliyorum. İşlerini daha da büyütmelerini ve daha çok kişiyi yanlarında istihdam etmelerini diliyorum. İşyerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ortak Sağlık ve Güvenli Birimi adlı işyeri sahipleri Erkan İnce ve Sinan Erik, öncelikle en özel günlerinde yanlarında olan ve kendilerini yalnız bırakmayan Vali ve beraberindeki herkese teşekkür ettiler. Yeni açılan işyerinde “İş güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, risk analizi, acil durum eylem planı, periyodik kontroller, meslek eğitimler, yangın eğitim ve tatbikatları ve ilk yardım eğitimlerinin” verileceği belirtildi.

Girişimci gençler Erik ve İnce, bu güne gelmelerinde çok büyük emeği olan Olgu OSGB kurucuları Emine Özlem ve Barış Coşar’a kendilerine bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ederek, İstanbul’daki profesyonel çalışmalarını Hakkari’ye taşımak ve iş güvenliği olgusunu daha ileriye taşımak temel nedenleri olduğunu ifade ettiler.