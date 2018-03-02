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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Yeşil Alan 1’ uygulaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla ‘Yeşil Alan 1’ uygulamasının başlatıldığı belirtildi.Acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tüm il sağlık müdürlüklerine genelge göndererek, hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği’ uygulamasının yapılacağını duyurmuştu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Yeşil Alan 1’ uygulaması

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla ‘Yeşil Alan 1’ uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tüm il sağlık müdürlüklerine genelge göndererek, hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği’ uygulamasının yapılacağını duyurmuştu. Genelge çerçevesinde acil servislere başvuran hastalardan genel durumu en hafif olan ve ‘Yeşil Alan’da muayene olması gerekenlere ‘Yeşil Alan 1’ kodu verilerek, bu hastaların acil servisteki genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması sağlanacak. Yıllardır Van ve bölgeye hitap eden Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genelge hayata geçirerek, hastanede ‘Yeşil Alan 1’ uygulamasına geçti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, Sağlık Bakanlığı tarafından acil servislerde yaşanan yoğunluktan dolayı yeni bir uygulamanın başlatıldığını ifade ederek, “Acil servislerde ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği’ hizmetimiz başladı. Saat 16.00 ila 23.00 arası çocuk sağlığı hastalıkları, iç hastalıklar, kulak burun boğaz ve ortopedik kliniklerinde hizmetlerimiz devam etmektedir. Bu çalışmayı biraz daha ileriye götürerek hekim sayısı 6’dan fazla olan branşlarda tekrar bu şekilde poliklinikler açmaya başlayacağız. Bununla ilgili halkımızın memnuniyeti şu an için gayet iyi. Bunun yanında yine acil servisteki uzman hekim tarafından görülmesi gereken hastalarımız, ilgili polikliniklere yönlendiriliyor” dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Yeşil Alan 1’ uygulaması

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