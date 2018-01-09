Van YYÜ'de başarılı anjiyo tedavisi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Radyoloji Anjiografi Ünitesinde, beyin damarları tıkanan Behican Benek'e (61) başarılı beyin damarı anjiyosu yapılarak tedavi edildi. YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Radyodiognastik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Yavuz, beyin damarlarında rahatsız olan bir kadına, kapalı yöntemle başarılı bir beyin anjiyosu tedavisi yaptıklarını söyledi.
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Yavuz ve ekibi, kapalı yöntemle, Behican Benek adlı kadına, beyin damarı anjiyosu tedavisi yaparak büyük bir başarıya imza attılar. Anjio ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Yavuz, asıl amaçlarının beyin damarlarındaki darlıkların, kireçlenmelerın, anevrizmaların, patolojisini, tedavisini yapmak olduğunu söyledi. Doç.Dr. Yavuz şöyle konuştu:
"Kasıktan ana büyük atardamarlara girerek, beyindeki daha küçük damarlara ulaşıp, buradaki darlıkları, ya da beyindeki baloncukları tedavi etme şansımız oluyor. Bu bölgede bu tür hastalık son derece yaygın. Üstelik rakımın yüksek olması, hipertansiyonun son derece yüksek olması, bunu tetikliyor. Bu da anevrizma grubu hastalarında risk teşkil ediyor ve hasta acilen bize başvuruyor. Daha önce bir kaç defa deprem öncesi dönemde bu işlem yapıldı.Ama, şus anda üniversitemizde mevcut yeni cihazımızla bu sistemi oturtmak ve bunu daha rutin hale getirmek istiyoruz. Buradaki asıl amacımız, beyin damarlarındaki darlıkn, kireçlenme, anevrizmaların, patolojisini, tedavisini yapmak. Burada inme vakalarının tedavisini hedefliyoruz. Bu tür hastaların tedavisi çok acil yapılmalı. Yoksa ölüm ile sonuçlanabilir. Biz, bu tür hastaları çok çabuk sevk edemiyoruz. o yüzden tedavilerini burada yapıyoruz. Biz, bu ameliyatlarla bunun önlemini alıyoruz. Ayrıca bu ameliyatın beyin cerrahi tarafından yapıldığını da biliyoruz. Ama beyin cerrahi tarafından yapılan ameliyatlar sonucunda hastalarımız çok uzun süre hastanede kalıyor. Biz sadece kasıktan klasik anjiyo yöntemiyle bu hastaları tedavi ederek, hastaların bir kaç günde taburcu olmalarını sağlıyoruz."
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