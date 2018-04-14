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Van’da Cyberknife toplantısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

Van’da, Medicana International Ankara Hastanesi uzmanları tarafından hekimlere Cyberknife (Tümörlere ameliyatsız tedavi) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır ve Tatvan’da hizmet veren hekimler katıldı.

Van’da Cyberknife toplantısı

Van’da, Medicana International Ankara Hastanesi uzmanları tarafından hekimlere Cyberknife (Tümörlere ameliyatsız tedavi) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır ve Tatvan’da hizmet veren hekimler katıldı. Medicana International Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Kaan Oysul ve Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sait Şirin tarafından hekimlere tümörlere ameliyatsız tedavi yöntemi ve Cyberknife cihazı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda bir açıklama yapan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Oysul, radyo terapide son yıllarda büyük gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, “Bu gelişmelerden birisi de Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) adını verdiğimiz tedavidir. Bu tedaviyi birkaç cihazla yapabiliyoruz. Bu cihazlardan biri de Cyberknife cihazıdır. Bu cihaz, hem kafa içerisindeki lezyonlarda hem de bütün bedende bulunan kanserlerde kullanılabilmektedir. Cerrahiye gerek kalmaksızın hastaları Cyberknife cihazı ile tedavi etmemiz mümkün” dedi.
Bu tür toplantıları Türkiye genelinde yaptıklarını dile getiren Oysul, “Daha önce 10’a yakın ilde bu toplantıyı yaptık. Esas amacımız, Stereotaktik Radyocerrahinin ve Stereotaktik beden radyo terapisi adı verilen bu tedavinin Türkiye’de yaygınlaşmasıdır. Bizim bu tedavilerde 20 yıllık bir tecrübemiz var. Faydalarını gördükçe bunun daha yaygın bir şekilde hastalara ulaştırılmasını hedefledik. Bu 20 yıl içinde baya yol kat ettik. Ama bu cihazların yatırım maliyeti yüksek olduğu için ne yazık ki her yerde yok. Sadece belli merkezlerde var. Bu nedenle bu tür cihazların olmadığı illere gidip, bu tedavinin etkilerini ve yan etkilerini anlatıyoruz. Amacımız, kanserli hastalarımıza daha iyi, daha etkili tedaviler sunabilmektir” ifadelerini kullandı.
Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sait Şirin ise Cyberknife tedavisinin bir radyocerrahi sistemi olduğunu dile getirerek, “Radyocerrahi sistemi; yüksek doz radyasyon ışınını beynin veya vücudun herhangi bir yerinde tümör gibi bir hedefte odaklayabilmek ve bu odakladığımız yerde ise tümör kanserini öldürebilen bir sistemdir. Cerrahi önemlidir ama bazı vakalarda Cyberknife radyocerrahi de cerrahi kadar etkili olabiliyor. Cyberknife tedavisi, daha düşük yan etkilerle ve hastaneye yatırmadan, hastanın ayakta gelip gidebileceği bir tedavidir. Beyin tümörlerinde, beynin damar yumaklarında, prostat kanserlerinde ve akciğer kanserlerinde biz Cyberknife tedavisini kullanıyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantı soru cevap ile sona erdi.

Van’da Cyberknife toplantısı

Van’da Cyberknife toplantısı

Van’da Cyberknife toplantısı

Van’da Cyberknife toplantısı

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