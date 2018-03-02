HABER

Van’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 14:07 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezince “Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu” toplantısı yapıldı.Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op.

Van’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezince “Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu” toplantısı yapıldı.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş başkanlığında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi personelleri ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanlarının katılımı müdürlük salonunda toplantı düzenlendi. Toplantıda evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri hakkında konuşuldu. Toplantının ikinci oturumunda Sağlık Müdürlüğü, belediyeler, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu, koordineli çalışarak ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine en iyi şekilde hizmet sunulması için sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda evde sağlık hizmetleri mevzuatı ve Van’daki evde sağlık hizmetleri hakkında İl Koordinatörü Dr. Harun Reşid Türkmenoğlu tarafından katılımcılara sunum yapıldı.
Katılımcı kurumlar tarafından sunulacak olan evde sağlık hizmetlerinin teşekkül ettirilmesi, sevk ve idaresi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esaslar belirlenerek, bu hizmetlerin sosyal devlet anlayışına uygun olarak il genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasının sağlaması gündeme getirildi.
Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri başkan ve yardımcıları, Halk Sağlığı Hizmetleri başkan ve yardımcıları, Sağlık Hizmetleri başkan ve yardımcıları, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü temsilcisi katıldı.

Van’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarda ağırlık egzersizi nasıl yapılmalı?

Çocuklarda ağırlık egzersizi nasıl yapılmalı?

Tuzu sınırlayın ömrünüzü uzatın!

Tuzu sınırlayın ömrünüzü uzatın!

Bu besinler kalın bağırsak kanserine kalkan oluyor

Bu besinler kalın bağırsak kanserine kalkan oluyor

Uzmanlara kulak verin

Uzmanlara kulak verin

Uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ hastalara avantaj sağlıyor

Uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ hastalara avantaj sağlıyor

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.