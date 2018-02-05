Varis tedavisi için geç kalmayın

Özel Deva Hastanesi Radyoloji Uzmanları, varis hakkında merak edilenleri ve tedavilerini anlatarak, tedavi için geç kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Radyoloji uzmanları Dr. Ayhan Duman ve Dr. Davut Ünsal Çapkan, Toplardamar hastalığı olan ve toplumda çok sık görülen Varis hakkında bilgi vererek, tedavilerini anlattı. Radyoloji uzmanları, varisin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirterek, "Hem bedeninizi hem ruhunuzu yormayın. Kısa sürede kurtulabilirsiniz. Tüm varis türlerinin ameliyatsız olarak tedavisi mümkündür“ dediler.

Varis belirtileri

Duman ve Çapkan, hastalığın belirtileri hakkında ise, "Varis belirtileri, insanlar arasında genellikle kozmetik bir sorun gibi algılansa da aslında varisler ayaklarda ağrı, kramp, yorgunluk ve ağırlık hissi, sıcaklık, şişlik, uyuşma, kaşıntı gibi yakınmalara yol açar. Sabahları az, günün ilerleyen saatlerinde daha fazladır, bacakta, diz altı, ayak bileği ve ayaklarda şişlik, bacaklarda ağrı, ağırlık ve dolgunluk hissi, görüntüden rahatsızlık ve bacakta kaşıntı"şeklinde konuştu.

Çorap ve krem varisi tedavi etmez

Uzmanlar, çorap, krem ve bitkisel ilaçların varisi tedavi etmesinin mümkün olmayacağına da dikkat çekerek, "Varis, deri içinde ya da deri altında çoğunluğu gözle görülebilen ya da parmak dokunuşuyla hissedilebilen kıvrıntılı toplardamar genişlemesidir. Toplumda oldukça çok sık görülür. Bacak varisi kişide ağrı yorgunluk gibi yakınma oluşturur ya da dış görünümü kişiyi rahatsız ederse genelde tedavi gerektirir. Varis çorabı, egzersiz, krem ya da bitkisel ilaçların varisi tedavi etmesi mümkün değildir. İlaçlar ve varis çorabı varis şikayetlerini azaltabilir" uyarısında bulundu.

Varisten korunmak

Varisi kesin olarak engellemenin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, hastalıktan korunmak için spor önererek, "Bacak kaslarının çalıştırarak varisin oluşturduğu şikayetler azaltılabilir. Bunun için yürüme ve yüzme başta olmak üzere bacak kaslarını çalıştıran her tür spor faydalıdır“ ifadelerini kullandılar.

Tedavi yöntemleri

Uzmanlar, varis türüne göre tedavi yönteminin farklılık gösterdiğini ifade ederek, "Büyük varislerin tedavisinde dünyada en sık kullanılan yöntemler lazer tedavisi, radyofrekans tedavisi ve yapışkan yani zamk tedavisidir.İşlem sonrası hasta aynı gün serviste yürümeye başlar, aynı gün taburcu edilir“ diye konuştu.