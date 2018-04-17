Varis yalnızca estetik bir sorun değil

Birçok kişi için sadece estetik açıdan endişe yaratan varisler, erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini ilgilendiren bir sorun olmaya devam ediyor.

Toplumda oldukça yaygın görülen varis, kadın ve erkeklerde herhangi bir yaşta ortaya çıkabilen bir toplardamar hastalığı ve genetik, şişmanlık, yaşlılık, gebelik gibi birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkıyor. Çoğu zaman önemsenmeyen varisler, önlem alınmadığı takdirde, yıllar içerisinde yaşam kalitesini düşüren şikâyetlerin artmasına neden olabiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Murat İkizler ve Dr. Merih Özbayburtlu, erken müdahale ile başlangıç aşamasındaki varislerin çok büyük oranda tedavi edilebileceğini söylüyor. Ağır koşullar, hareketsiz yaşam, uzun süre oturarak ya da ayakta çalışma, yetersiz dinlenme gibi faktörler de bu hastalığa zemin hazırlıyor.

“Önlem alınmazsa şikayetler artıyor”

Tedavi sürecinin son derece önemli olduğuna ve önlem alınması gerektiğine değinen Prof. Dr. Murat İkizler ve Dr. Merih Özbayburtlu, varis hastalığı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler aktardı. Varis nedeniyle yıllar içerisinde meydana gelen estetik problemlerin yanı sıra bacaklarda şişme gibi farklı sağlık sorunlar ve şikayetler de ortaya çıkabiliyor.Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat İkizler, tabanlarda yanma, bacaklarda kramp, yorgunluk hissi, ağrı, damar iltihabı ve hatta kanamalar gibi belirtiler görülebildiğine dikkat çekiyor. Dr. İkizler, hastaların çoğunlukla belirgin şikayetlerinin oluştuğunu ve ilerlemiş kalın varislere dönüştüğü zaman hekime başvurduğunu söylüyor. Prof. Dr. Murat İkizler, başlangıçta daha basit müdahaleler ile tamamına yakın iyileşme sağlanabilecek türden varislerin önlem alınmadığı takdirde daha kapsamlı tedaviler gerektirebileceğinin üstünde duruyor.